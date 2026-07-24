UNESCO declara Patrimonio Mundial sitios en Cisjordania y Líbano

Aprobó la incorporación de la localidad arqueológica de Sebastia, en Cisjordania, y de cinco castillos históricos de Líbano a la Lista del Patrimonio Mundial

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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó este viernes la inclusión de la localidad arqueológica de Sebastia, en Cisjordania, y de cinco castillos históricos ubicados en el sur de Líbano en la Lista del Patrimonio Mundial y en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.

La decisión fue adoptada durante la reunión del Comité de Patrimonio Mundial celebrada en Busan, Corea del Sur, en medio de las tensiones que persisten en Medio Oriente y pese a las objeciones presentadas por Israel.

Los miembros del comité avalaron las candidaturas mediante un procedimiento de emergencia al considerar que los conflictos actuales en la región representan riesgos para la conservación de estos espacios históricos.

Días antes de la votación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel solicitó formalmente rechazar ambas postulaciones, al considerar que se trataba de un intento de "convertir en arma el patrimonio cultural".

La resolución, sin embargo, avanzó con el respaldo de los integrantes del comité.

Sebastia, un sitio clave para varias civilizaciones

Sebastia se localiza sobre una colina a unos 10 kilómetros al noroeste de Nablus, en la Cisjordania ocupada por Israel.

Especialistas identifican la zona como la antigua Samaria, capital del Reino de Israel durante la época bíblica. El sitio conserva vestigios arqueológicos correspondientes a distintos periodos históricos, entre ellos la Edad del Hierro, la época romana, la bizantina y la islámica.

Además, la tradición cristiana e islámica sostiene que Juan el Bautista fue sepultado en este lugar.

La candidatura fue presentada inicialmente por la delegación palestina ante la UNESCO en 2012 y argumentaba que el reconocimiento internacional permitiría fortalecer las labores de conservación de un sitio que continúa bajo control israelí y que requiere mayores medidas de protección.

Palestina celebra el reconocimiento

Tras la decisión, Adel Naim Daoud Atieh, integrante de la delegación palestina ante la UNESCO, aseguró que el reconocimiento representa un respaldo a la comunidad local.

"Quienes han protegido este extraordinario sitio durante generaciones, pese a la ocupación, las restricciones y los repetidos intentos de separarlos de su propio patrimonio", expresó.

La designación llega en un momento en que Israel avanza en procesos de expropiación de terrenos alrededor de Sebastia y enfrenta presiones internacionales por la violencia ejercida por colonos israelíes en territorios palestinos.

Castillos históricos del sur de Líbano también reciben protección

El comité también aprobó la inscripción de cinco castillos situados en la región del monte Amel, en el sur de Líbano.

Según la UNESCO, estos complejos fortificados destacan por reunir elementos arquitectónicos cruzados, ayubíes, mamelucos y locales, reflejando casi nueve siglos de evolución militar y cultural en la región.

Los castillos fueron incorporados simultáneamente a la Lista del Patrimonio Mundial y a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro debido a la situación de seguridad en la zona.

Israel cuestiona la decisión

Israel, que abandonó oficialmente la UNESCO en 2019 al acusar al organismo de mantener una postura sesgada en su contra, manifestó nuevamente su inconformidad.

Un integrante de la delegación israelí presente en Busan como observador calificó la resolución como una muestra de politización.

"Es una vergüenza que la politización haya arruinado a la UNESCO y haya llevado a burlarse de la historia", afirmó.

En un comunicado difundido días antes de la votación, la cancillería israelí acusó a la delegación palestina de impulsar una "campaña hostil y unilateral" y sostuvo que la candidatura de Sebastia busca "borrar la profunda y bien documentada historia judía y cristiana del sitio".

Israel también expresó su rechazo a la inclusión del Castillo de Beaufort, una de las fortalezas contempladas en la candidatura libanesa.

El gobierno israelí argumentó que Hezbolá habría utilizado el lugar con fines militares, señalando la existencia de túneles y supuestos lanzamientos de cohetes desde la zona.

Las autoridades libanesas rechazaron esas acusaciones durante la sesión del comité.

Un delegado de Líbano sostuvo que desde la retirada israelí del sur del país en el año 2000, los castillos han sido utilizados únicamente con fines culturales y turísticos.