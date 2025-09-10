Uribe buscará volver al Congreso tras condena por sobornos

Álvaro Uribe buscará volver al Congreso en las elecciones del 2026 "si los temas judiciales se lo permiten", anunció Gabriel Vallejo.

"Si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista, ese es el único que tenemos fijo ya" declaró frente a la prensa.

Uribe, quien antes de llegar a la Presidencia fue senador, se convirtió a comienzos de agosto en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, tras ser hallado culpable en primera instancia de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La jueza Sandra Heredia, a cargo del llamado "juicio del siglo", condenó al político a 12 años de arresto domiciliario y lo inhabilitó de ejercer funciones públicas por más de ocho años.

Este caso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierdas Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Senado contra él por presuntos vínculos con grupos paramilitares.

La Corte no solo decidió no investigar a Cepeda, sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo.

Pese al fallo condenatorio, Uribe continúa participando de forma activa en la vida política colombiana, mientras que el padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay ocupará su lugar como precandidato presidencial para su partido.

