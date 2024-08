Walz y Vance acuerdan primer debate vicepresidencial en EUA

Los aspirantes a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Tim Walz y JD Vance, acordaron recientemente enfrentarse en un debate televisivo el próximo 1 de octubre.

Walz, gobernador de Minnesota y compañero de fórmula demócrata de Kamala Harris, y Vance, senador de Ohio y compañero de fórmula republicano de Donald Trump, acordaron tener su primer enfrentamiento de aspirantes vicepresidenciales mientras inicia la votación anticipada en algunos estados para las elecciones generales.

Con anterioridad, la cadena CBS había ofrecido a Walz y Vance cuatro fechas posibles para realizar el evento; 17 y 24 de septiembre y 1 y 8 de octubre.

Asimismo, Walz anunció a través de una publicación en X su encuentro con Vance.

