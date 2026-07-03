WSJ: Trump habría frenado regreso de Machado a Venezuela

The Wall Street Journal afirma que el Gobierno de Donald Trump presionó a María Corina Machado para impedir su regreso a Venezuela

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría presionado a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado para impedir su regreso a Venezuela tras los terremotos que afectaron al país, por temor a una crisis política, según publicó The Wall Street Journal.

De acuerdo con el diario estadounidense, fuentes con conocimiento de los hechos señalaron que el avión privado en el que Machado viajaba desde Estados Unidos hacia Curazao fue obligado a regresar la semana pasada, luego de que funcionarios estadounidenses concluyeran que la opositora pretendía ingresar posteriormente a territorio venezolano.

Plan para regresar a Venezuela

Según la publicación, Machado llevaba varios meses preparando su regreso con el objetivo de reactivar la presión para la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro por orden de Donald Trump.

El reporte añade que intermediarios cercanos a la Casa Blanca habrían advertido a la dirigente opositora que, si continuaba con su plan, corría el riesgo de perder el respaldo del mandatario estadounidense y de afectar la estrategia impulsada por Washington para Venezuela, lo que retrasaría aún más la convocatoria de elecciones.

El diario también señala que Machado intentó regresar por una segunda vía desde Panamá, pero que Copa Airlines se habría negado a transportarla a Venezuela por temor a posibles represalias del Gobierno venezolano contra la aerolínea, según fuentes anónimas citadas por el medio.

Desde Ciudad de Panamá, la dirigente denunció el pasado lunes que las autoridades venezolanas habían cerrado el espacio aéreo comercial para impedir su retorno y sostuvo que consideraba "inaplazable" regresar al país para enfrentar las consecuencias de la emergencia provocada por los terremotos.

En esa declaración pública no hizo referencia a la supuesta presión ejercida por el Gobierno de Estados Unidos.

Postura de Washington

Según el portal Axios, funcionarios de la administración de Trump consideran que los intentos de regreso de Machado constituyen un acto de "oportunismo político grotesco" tras los sismos recientes, que han dejado al menos 2 mil 595 personas fallecidas, miles de heridos y han retrasado el proceso de reformas y el eventual calendario electoral.

Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Donald Trump ha expresado públicamente su respaldo al Gobierno encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con quien, según afirmó este jueves, mantiene una relación "excelente".

De acuerdo con la información publicada, Washington ha destacado los acuerdos comerciales, mineros y petroleros alcanzados con las nuevas autoridades venezolanas y sostiene que el país funciona bajo una estrecha cooperación con Estados Unidos.

Mientras tanto, organizaciones opositoras venezolanas radicadas en Estados Unidos han solicitado al Gobierno de Trump modificar su relación con la administración de Rodríguez y cuestionaron que Washington se muestre satisfecho con las labores de reconstrucción tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.