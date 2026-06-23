Por lo que las autoridades españolas buscan inculparlo de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental

Inicio / Internacional / Zapatero cuestiona validez de pruebas y apunta a nulidad de caso

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero apunta a una posible nulidad del caso debido a que algunas de las pruebas presentadas no cuentan con aval judicial.

Su defensa remitió un escrito al juez José Luis Calama en el que advierte que, si no existe la autorización para analizar una serie de conversaciones intervenidas que motivaron la "imputación", tienen que "ser excluidas del procedimiento".

¿Cuáles son las acusaciones emitidas en contra del expresidente Rodríguez Zapatero?

El exprimer jefe del Ejecutivo español es acusado de ejercer sus influencias a favor de la aerolínea Plus Ultra, la cual recibió un préstamo de 53 millones de euros en 2021 a cambio de supuestas comisiones.

Por lo que las autoridades españolas buscan inculparlo de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

A esto se añaden el delito fiscal y el de contrabando por unas joyas guardadas en la caja fuerte de su oficina, valoradas en 1.3 millones de euros.

¿Cuáles son las pruebas que no fueron autorizadas pero adicionadas al caso Zapatero?

Según el abogado defensor Víctor Moreno Catena, sus argumentos se refieren a un disco duro denominado "crucial" con valor crucial para el caso.

Contiene conversaciones del abogado Miguel Palomero y terceros afectados por las "entradas y registros" que se practicaron el 24 de octubre de 2024 en atención a unas solicitudes de cooperación jurídica internacional de Francia y Suiza.

Este intercambio de mensajes fue analizado y figura en la denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó en noviembre de 2025.

El abogado subraya que la resolución que remitía el caso a la Audiencia Nacional tenía "base" en un chat denominado "Danilo-España" y en ella la jueza consideró "que podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países".

Enfatiza que el material digital fue intervenido "con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero" (Francia y Suiza), si bien ha sido "utilizado después en investigaciones internas sucesivas españolas y de objeto distinto".

Eso requiere "una habilitación judicial" que ahora solicita en su escrito, en el que pide "que se depure si la fuente de prueba y sus derivaciones fueron regularmente obtenidas".