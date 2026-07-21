El líder Ucrania anunció el nombramiento de Mijaíl Drapaty como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en sustitución de Alexánder Syrski

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El líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, anunció este martes el nombramiento de Mijaíl Drapaty como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en sustitución de Alexánder Syrski.

"Se ha decidido que Mijaíl Drapaty será el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Junto con Mijaíl, [el ministro interino de Defensa] Yevgueni Jmara y [el subjefe de la Oficina de Zelenski] Pável Palisa, se ha definido cómo debe renovarse la estructura del Estado Mayor de las FF.AA. de Ucrania", escribió Zelenski en su canal de Telegram.

El mayor general reemplazará a Alexánder Syrski, quien fue destituido después de las protestas registradas en Ucrania por la salida de Mijaíl Fiódorov del cargo de ministro de Defensa.

Zelenski informó además que sostuvo una conversación con Syrski sobre "los futuros formatos de servicio y el traspaso adecuado de las funciones", como parte del proceso de relevo en el mando militar.

Salida de Fiódorov provoca protestas en Ucrania

La destitución de Mijaíl Fiódorov desencadenó manifestaciones en varias ciudades del país. Miles de personas salieron a las calles de Kiev, Lvov, Odesa y Dnepr para exigir el regreso del funcionario.

La mayor concentración se realizó frente a la Oficina Presidencial en Kiev, donde los asistentes portaban carteles en los que calificaban la decisión de Zelenski como arbitraria.

Renuncia de mando militar agrava la crisis

La salida de Fiódorov también provocó inconformidad dentro de las Fuerzas Armadas. El coronel Pável Elizárov, subcomandante de la Fuerza Aérea ucraniana, presentó su renuncia en señal de protesta y calificó el despido como "un gran mal" para la capacidad defensiva del país.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, en círculos del poder ucraniano se consideraba a Fiódorov como un posible rival político de Zelenski en eventuales elecciones, debido a su creciente popularidad y a su perfil reformista.

Conflicto entre Fiódorov y Syrski precedió al relevo

Según las mismas versiones, Fiódorov mantenía un conflicto abierto con Alexánder Syrski, principalmente por diferencias sobre la conducción de las Fuerzas Armadas.

Una fuente cercana al gobierno ucraniano señaló que Fiódorov había intentado promover la destitución de Syrski a través de Zelenski, quien habría estado dispuesto a relevarlo únicamente si encontraba un comandante capaz de garantizar una transición ordenada en el mando militar.