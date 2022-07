Abuelita pierde silla de ruedas en incendio

El incendio registrado en la colonia La Alianza al norte de Monterrey dejó "en nada" a 25 personas que vivían en tejabanes, entre los afectados se encuentra la señor Paula de 90 años de edad, quien perdió su silla de ruedas en el incendio.

La señora Paula hace años sufrió una caída que la dejó sin poder caminar y para tener movilidad necesita de una silla de ruedas.

Afortunadamente doña Paula no estaba en el momento en que ocurrió el incidente.

"Yo no estaba en la casa. Me llevaron lejos de aquí vi nada más a la gente salir corriendo pero no sabía qué sucedía", narró.