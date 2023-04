Estado apostará por inteligencia artificial y electromovilidad

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que buscará que el estado cumpla nuevos récords, por lo que señaló que se buscará apostarles a planes de estudio de inteligencia artificial y electromovilidad.



Durante rueda de prensa, el mandatario estatal señaló que esto es importante para poder cumplir nuevos retos ahora con la llegada de Tesla.

El mandatario estatal agregó que se busca que Nuevo León siga siendo exitoso, y señaló que esto será posible ahora que el estado está en la mira del mundo y tiene semáforo verde en sus finanzas para poder avanzar en infraestructura.

“Hoy Nuevo León está en la mira del mundo, no nos dejan de invitar a eventos, no nos dejan de invitar empresarios, no nos dejan de venir a visitar embajadores que quieren que vayamos a Alemania, a Corea, a China, a India, a Europa… estamos viendo la mejor época quizá en siglos”, agregó.