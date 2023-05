Menor con malformación arterial relata el calvario que sufre

En el marco del festejo del día del niño realizado por la organización, Doctor Sonrisas, que tiene como objetivo brindar acompañamiento a niños con enfermedades que ponen en riesgo su vida, El Horizonte tuvo la oportunidad de platicar con Amaya Carolina de 10 años y padece una malformación arterial.

Ella nos compartió lo complejo que es su día a día con este padecimiento.

“Cuando estaba pequeña, yo veía que también niños pequeños de mi edad; corría, iban en bici, o iban haciendo actividad física y yo no podía hacerlo y yo quería hacerlo y yo me sentía triste porque yo no lo podía hacer”

Esto debido a que su malformación generó un tumor en la parte derecha de su cuello, por lo que esa parte y su cara son intocables, porque podrían poner en riesgo aún más su vida.

Y ciertamente ha vivido un calvario desde su nacimiento, debido a que su único tratamiento, es aquel que aminore el dolor en su cuello, no hay forma de que este se vaya por completo.

“Usualmente cuando me duele, tomo Paracetamol o algo así para que se me baje tantito el dolor.

“De repente dejo de sentir dolor, o sea, ya me acostumbre, ya es como que no siento nada pero hay veces que si siento punzadas muy fuertes”

Asegura que su más grande sueño es ser doctora para ayudar a todas las personas en malas condiciones de salud.

Y sobre aquellas personas que no disfrutan al máximo sus actividades diaria, la menor relató una experiencia que vivió con su hermana.

“Me dijo yo también quisiera tener un tumor o estar enferma de influenza para no ir a la escuela y le dije; no sabes lo que quieres, porque si se siente muy feo el ver y no poder hacer las cosas que niños de tu edad hacen si se siente feo y te dan ganas de llorar, porque cuando yo estaba más pequeña, yo veía que mis compañeros salían a educación física y yo me agarraba a llorar”