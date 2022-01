Sampetrinos se ampararán contra incremento de predial

Marcela Dieck Assad, exregidora de San Pedro, dijo que los vecinos se encuentran muy molestos y que sienten que el alcalde Miguel Treviño no los escucha

Tras el aumento al impuesto predial, sampetrinos de más de 14 colonias interpondrán un amparo, pues aseguran se implementó sin que se realizara un análisis profundo.

Hoy El Horizonte publicó que el alza del 25% aplicado este año es ilegal, ya que según especialistas se basó únicamente en el acumulado de inflación, omitiendo aspectos relevantes como infraestructura, el grado de urbanización, los servicios públicos, entre otros.

Marcela Dieck Assad, exregidora de San Pedro, mencionó que se encuentran analizando el recurso, pues cada día se suman más ciudadanos en contra.

El próximo viernes dijo, sostendrán una junta con los abogados para definir como será el proceso, ya que como existen varios vecinos interesados, verán la posibilidad de hacerlo de manera colectiva.

"Es por el aumento y es porque no escucha (Miguel Treviño). Hay mucha gente que se está acercando porque están molestos con todo lo que está pasando en San Pedro. No lo justificaron, no hicieron el estudio, entonces no podemos estar de acuerdo", resaltó la exregidora.