Se retrasan todavía más citas para visa de EUA

Aumenta en Nuevo León a 1 año y siete meses el tiempo promedio para obtener una cita para tramitar el documento.

A pesar de que la parte crítica de la pandemia ya quedó considerablemente atrás y todo está abierto desde hace meses, los tiempos de espera en Monterrey para obtener una cita para la visa de los Estados Unidos no sólo no mejoraron a últimas fechas, sino que han empeorado.

Si un regio iniciar hoy su trámite para sacar por primera vez o renovar su visa, la cita la obtendría hasta ¡El 7 de febrero del 2024!, es decir, dentro de un año y siete meses.

Una tan larga espera que resulta prácticamente imposible planear un viaje a ese país para una fecha razonable en el futuro próximo.

El 20 de mayo pasado, El Horizonte dio a conocer que, según la página de la embajada de Estados Unidos, los días promedio de espera eran 539 y ahora ya aumentaron a 553, lo que es casi 15 días más, es decir, un total de un año y siete meses.

"Monterrey: visa de turista, 553 días naturales, el tiempo de espera estimado para recibir una cita para una entrevista en una embajada o consulado de los EE.UU. puede cambiar semanalmente y se basa en la carga de trabajo entrante y la dotación de personal reales.

"Estas son sólo estimaciones y no garantizan la disponibilidad de una cita", se lee en la página.

Tal situación está provocando desesperación entre los regios que llevan meses tratando de conseguir una cita o que de plano la obtienen con plazos muy lejanos.

Tal es el caso de Alexis Hernández, un vecino del municipio de Guadalupe, quien señaló que desde principios de año ha buscado la asignación de la cita, pero no lo logra.

Hernández indicó que cuando inició el trámite sí le dieron la ficha para pagar en el banco, pero no le asignaron día precisamente por la falta de disponibilidad.

"Cuando yo pedí la cita me la dieron al día siguiente para pagar, me dieron los datos necesarios para realizar el pago, la papelería y ya una vez que hice eso fui a entregarlo, ya una vez que hice eso me dijeron que estuviera al pendiente de la respuesta del día de la cita", subrayó el joven.

El Horizonte buscó a la vocera del consulado estadounidense en Monterrey, Jill Dietrich, para conocer la causa, pero su enlace apuntó que estaba de vacaciones.

En mayo, Dietrich puntualizó que las tardanzas se debían a que aún están atendiendo rezagos de la pandemia y a que aún tienen poco personal, lo cual no saben cuándo se va a normalizar.

"Por lo general, las restricciones pandémicas de Covid-19 han reducido la capacidad de citas, aún no hemos reanudado las operaciones consulares de manera normal.

"La prolongada suspensión de servicios no-esenciales y la reducción de capacidad derivada de las restricciones por Covid-19 se seguirán notando por un tiempo. Las secciones consulares continúan atendiendo los retrasos relacionados con la pandemia y acorde a las circunstancias y límites locales", refirió la vocera vía mail en ese entonces.

Monterrey es punto estratégico de la embajada estadounidense, pues es la plaza incluso del mundo donde se otorga el mayor número de visas, con 320,311 el año pasado.

Problema generalizado

Los usuarios del consulado de Monterrey no son los únicos que padece esta situación, pues el común denominador es que aumentó el tiempo de espera en seis de los 10 existentes, incluyendo la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, mientras que sólo en dos bajó ligeramente y en dos se mantuvo igual.

El consulado de Matamoros, Tamaulipas, antes tenía menor tardanza que Monterrey, pero ya lo superó, pues de registrar en mayo una espera de 479 días subió a 599; Ciudad Juárez, Chihuahua, es otro caso, pues de registrar 393 días subió a 632 y Nuevo Laredo no superó el tiempo promedio de Monterrey, pero sí subió de 386 a 437 días.

Situación también se da para renovaciones

Una persona, identificada como Alejandro Ramírez, tuvo que viajar a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a sacar cita, pues su visa se venció y tenía que renovarla, sin embargo, aunque inició a buscar cita desde principios de este 2022, en Monterrey solo se tenían fechas disponibles para el 2023.

"A mí se venció la visa... tenemos un periodo de seis meses para poder hacer una renovación y que sea un trámite un poquito más fácil, (pero) cuando uno trata de sacar la cita para el trámite, aquí en Monterrey de plano no hay citas, la fecha más próxima era para febrero o marzo del 2023.

"Uno empieza para buscar y cubrir ese lapso de tiempo y agilizar el trámite y en otros lugares que pueda haber oportunidad, en mi casa tuve que ir a Nuevo Laredo, Tamaulipas y ahí sí encontré una cita que fue el primero de julio", señaló Ramírez.

Sin embargo, de acuerdo al afectado, todo este conlleva un gasto extra como el pago de casetas, gasolina para poder trasladarse a su cita.

Es Monterrey líder en visas

Según los reportes del 2021 de visas para no inmigrantes emitidas del Departamento de Estado de Estados Unidos, en Nuevo León se emitieron 320,311, un aumento del 26%, comparado con el año 2020, cuando se emitieron 253,417 visas en el estado.

Con la emisión de visas que tuvo durante 2021, Monterrey se encuentran en el primer lugar, por arriba de Ciudad de México, que emitió 266,292; Tijuana, que emitió 117,102; y Guadalajara, con 56,075.

Estudiantes no batallan

Si acaso, los únicos que no están batallando son los estudiantes, de intercambio y las visas de emergencia, pues estas llegan a tardar entre 6 y 11 días para obtener una cita para tramitarla.