'Truenan' ONG's contra Congreso; acusan fines partidistas

Señalan colectivos un 'manoseo' a la carta magna del estado por buscar reformas que tienen intenciones político-partidistas.

Ante las reformas que busca realizar el Congreso del estado a la “nueva” Constitución, buscando quitarle atribuciones al gobernador Samuel García, activistas señalan que con ello se está “manoseando” la ley suprema en aras de intereses personales partidistas.



La líder del colectivo Nosotros, Liliana Flores Benavides, señaló que estos poderes, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, han estado violando el Estado de Derecho y agregó que los principales afectados son los ciudadanos.



“Estamos en un contexto de una crisis institucional donde dos poderes están enconados y siendo responsables de que no se respete el Estado de Derecho, lo han estado violando; estamos ante un manoseo de la ley suprema de Nuevo León, que es la Constitución, y a la sociedad no le beneficia. Estamos escalando a niveles muy graves y no les importa, la palabra es manosear la ley suprema de Nuevo León en aras de intereses personales partidistas o económicos.



“El problema en las pugnas entre estos dos poderes está llegando a terrenos bastante peligrosos, porque hay demandas contrademandas, amparos contra amparos, amenazas de desafuero, de encarcelamiento”, mencionó Flores Benavides.



El Horizonte publicó ayer que las bancadas mayoritarias del PAN y PRI preparan una “revancha”, que consiste en hacer modificaciones profundas a la ‘‘nueva” Constitución que se le aprobó hace unos dos meses al gobernador Samuel García.



Con dicha iniciativa, que consiste en modificar 27 artículos de la Constitución estatal, se tiene la pretensión de quitarle varias atribuciones al Ejecutivo, así como establecer nuevas reglas.



Por su parte, el expresidente de Vertebra, Gilberto Marcos, dijo que al paso que van los legisladores con sus diferencias van a terminar dejando al gobernador sin chamba.



“Al rato lo van a maniatar y no se trata de eso, no se trata de sus pleitos, se trata de que las cosas salgan bien en beneficio de la ciudadanía y no de los grupos políticos, y no de prebendas de unos y otros. Creo que es un asunto que tiene que terminar, porque no están sirviendo al que deben de servir, que es el ciudadano. Traen su pleito sin mirar alrededor.



“Lo del Ejecutivo y en todo caso a cualquier otro poder se le tiene que limitar solamente para evitar que haya abusos, pero no dejarlo maniatado de tal manera que al rato le quitas todo, entonces ¿Todos los órganos van a ser autónomos o de qué se trata? Entonces, ¿de qué va a tratar el trabajo del Ejecutivo?”, apuntó Gilberto Marcos.



Y agregó que en los últimos tiempos nunca se habían visto tan hacendosos los legisladores locales.

Por su parte, Flores Benavides cuestionó que hace unos meses aprobaron en la conformidad la “nueva” Constitución, y ahora la quieran modificar.



“Entonces este encono se ha ido exacerbando, ha estado escalando y ahora estamos viendo que los legisladores quieren modificar reformas que aprobaron todos y que ahora se desdicen”, agregó Flores Benavides.