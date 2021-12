Vía libre, un calvario para discapacitados en San Pedro

San Pedro Garza, García.-Aunque el nombre de la obra de Miguel Treviño es "Vía Libre", a un grupo de vecinos sampetrinos que sufren discapacidad, no les da ninguna "vía libre" para moverse, sino al contrario, la obra les impide entrar y salir de sus hogares.

Y es que en tramos de la avenida Alfonso Reyes del municipio de San Pedro, donde ya se instaló la polémica ciclovía, estos sampetrinos que andan en sillas de ruedas tienen ahora un nuevo obstáculo que deben sortear para poder moverse y llegar a un vehículo, provocándoles un auténtico "calvario" en su día a día.

Esto porque frente de sus domicilios, les colocaron el carril confinado utilizando topes o separadores que les impiden estacionarse para el ascenso y descenso, y quienes usan sillas de rueda o muletas tiene que hacerlo en doble fila con el riesgo de ser embestidos por otro vehículo, y si no, al menos multados, pues el carril junto a la ciclovía es de flujo continuo y no permite estacionarse.

Según los vecinos, en un tramo de tres cuadras, son por lo menos 15 personas que están en esta situación.

Una de ellas es la señora Guadalupe Medina Guerrero, de 85 años de edad, quien vive en el número 121 de dicha avenida casi cruz con la calle Juárez, del casco municipal.

Padece cáncer de mama y osteoporosis y regularmente es su hija, Jeniffer Mendieta, quien la lleva al médico, pero ahora batalla mucho para subirla a la camioneta debido a la ciclovía.

"Mi mamá tiene cáncer y batallo mucho porque me pusieron los bordos y necesito a muchas personas para poder cargarla porque la llevo a muchas consultas del IMSS que está aquí en San Pedro", afirmó Mendieta.

En tanto, Norma Niño, también se queja porque si bien frente a su casa ubicada en la esquina de Alfonso Reyes y Juárez, ella peleó para que no le pusieran los bordos, como quieran no se puede estacionar y deja su vehículo muchas cuadras adentro del domicilio.

"Exigimos Vía Libre, para todos, en primer lugar, vía libre para el peatón sobre todo para el peatón con dificultad de movilidad y para minusválidos y para adultos mayores."En lo personal a mí me afecta de que mi madre ahorita todavía puede caminar, a veces no, entonces no vamos a poder estacionar el coche", dijo Niño.