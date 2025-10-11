Cerrar X
Nacional

A nadie dejaremos desamparado: Sheinbaum a afectados por lluvias

La presidenta informó que su gobierno no dejará desamparados a los afectados y se reunirá con autoridades para evaluar la atención en cinco estados

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno “a nadie dejará desamparado” tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que a las 12:30 sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención a la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

También participarán los gobernadores de las entidades afectadas.

Sheinbaum Pardo indicó que, una vez atendida la emergencia, la Secretaría del Bienestar realizará censos para brindar apoyo a la población afectada.

“Atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, añadió.

La presidenta subrayó que continúan trabajando en medidas preventivas ante la tormenta tropical Raymond en el Pacífico.


