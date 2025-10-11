A nadie dejaremos desamparado: Sheinbaum a afectados por lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno “a nadie dejará desamparado” tras las afectaciones provocadas por las recientes lluvias torrenciales.

A través de sus redes sociales, la mandataria informó que a las 12:30 sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención a la población de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.

También participarán los gobernadores de las entidades afectadas.

Sheinbaum Pardo indicó que, una vez atendida la emergencia, la Secretaría del Bienestar realizará censos para brindar apoyo a la población afectada.

“Atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, añadió.

La presidenta subrayó que continúan trabajando en medidas preventivas ante la tormenta tropical Raymond en el Pacífico.

