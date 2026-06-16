Activistas de CDMX acusan que "borraron" lucha por el agua

Activistas y vecinos del Estadio Azteca en Ciudad de México han denunciado a las autoridades por intentar "borrar" sus demandas de acceso al agua y defensa del territorio, tras la eliminación de un mural comunitario cerca de la sede del Mundial 2026.

En una conferencia de prensa, miembros de la Asamblea Antimundialista expresaron su preocupación por lo que consideran una "tendencia de borramiento visual" de las protestas en la zona sur de la capital.

Afirmaron que, además del mural retirado la semana pasada, otras expresiones artísticas y consignas de búsqueda de personas desaparecidas también fueron eliminadas de espacios públicos.

Natalia Lara, integrante de la asamblea, declaró: "Cada mural que hacemos en este espacio es retirado a menos de 24 horas". Aseguró que existía un acuerdo con las autoridades para que el mural permaneciera al menos cinco días, pero fue retirado antes del partido inaugural del Mundial, que comenzó el 11 de junio.

El mural, resultado de cinco meses de trabajo comunitario, reunió a más de 60 artistas y activistas de Santa Úrsula Coapa y otras comunidades del sur. Incorporaba mensajes en español, náhuatl, maya y otras lenguas indígenas, así como consignas como "¡Agua es vida!".

Su objetivo era visibilizar las demandas de comunidades afectadas por el acceso al agua y las transformaciones urbanas relacionadas con el Mundial 2026.

Los vecinos han señalado que el suministro de agua y otros servicios se ha visto más afectado desde que comenzaron las obras del Mundial, una situación que persiste mientras el estadio se abastece de un pozo. Lara enfatizó: "Queremos la devolución de este antimural que representa la lucha por el agua que se está invisibilizando".

La Asamblea Antimundialista, que agrupa a vecinos y organizaciones que se oponen a las transformaciones impulsadas por el Mundial desde 2025, ha denunciado gentrificación, desalojos y el encarecimiento de la vivienda. En las semanas previas al torneo, las protestas se intensificaron junto con el endurecimiento de los operativos de seguridad.

Los colectivos han informado que realizarán una velada esta noche, esperando que el Gobierno de Ciudad de México escuche sus demandas y devuelva el mural. Este miércoles, el Estadio Ciudad de México albergará su segundo partido del torneo, enfrentando a las selecciones de Colombia y Uzbekistán.

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