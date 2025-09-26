Adán Augusto niega conocimiento sobre acciones de Hernán Bermúdez

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la bancada de Morena, Adán Augusto López, en el Senado de la República para transparentar sus gastos desde 2023.

Aseguró que durante su administración como gobernador de Tabasco en diciembre del 2019, Hernán Bermúdez llega en sustitución del entonces Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Ángel Mario Barcaza.

"Yo en esa época nunca tuve alguna notificación, algún indicio de posibles actividades ilícitas. No tengo yo mayor conocimiento de ello." explicó el senador.

Recordemos que Hernán Bermúdez Requena fue vinculado a proceso luego de ser detenido por delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro en Paraguay.

Al momento, el también apodado "El Abuelo" se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México

Expone impuestos ante acusaciones de ingresos no declarados

Adán Augusto López se presentó sus declaraciones de impuestos para detallar sus ingresos.

Explicó que durante su administración de Secretaría de Gobernación en junio de 2023 a septiembre 2024, no tuvo ingresos como funcionario público, salvo al aguinaldo que por ley le corresponde.

Presentó su declaración como persona física al final del año fiscal de 2023, donde se muestra que el total de sus ingresos fue de $22,626,398 pesos, siendo $1,799,092 pesos lo pagado por impuestos por concepto de ISR.

Aseguró que hasta el 13 octubre del 2024, el militante de Morena presentó a la Contaduría del Senado de la República sus ingresos de inicio de funciones.

"No estaba obligado durante los nueve o diez meses anteriores a presentar ninguna declaración porque no era servidor público" explicó.

Detalló que recibió durante su año fiscal de 2024, tuvo ingresos acumulados por $56 millones de pesos al recibir dos pagos en cuentas radicadas como resultado de un juicio por la herencia de su padre que le correspondía.

Afirmó que posee acciones en dos sociedades mercantiles donde participa.

Reiteró que durante su administración en el Gobierno de Tabasco, no existió ningún convenio. También negó recibir por parte de sus compañeros de la bancada, la solicitud de dejar el cargo.

"Solo he recibido solidaridad, mensajes de aliento. Desde luego que cuando empezó esta andanada contra el movimiento, hemos hecho comentarios y desde luego que somos un grupo parlamentario que no precisamente se caracteriza por la uniformidad de nuestra forma de pensar y de actuar, pero como un colectivo trabajamos de manera unida" expuso.

