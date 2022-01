Adquirirá México píldoras contra COVID

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la píldora Merck ya fue aprobada y que se encuentran analizando el medicamento contra la COVID de Pfizer

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó durante la mañanera que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de emergencia controlado de la píldora contra la COVID-19 de Merck & CO.

"Hoy se aprueba para uso de emergencia controlada y es efectiva, esto es una buena noticia", reveló el mandatario.

López Obrador también dio a conocer que las autoridades sanitarias de México se encuentran analizando la efectividad de la píldora Paxlovid de Pfizer y que se prevé que la próxima semana Cofepris de su visto bueno para su uso de emergencia.

"Hay además ya dos medicamentos que se están aprobando, están en proceso de aprobación por Cofepris que resultan efectivos tomados y ya están por autorizarse y se van a empezar a aplicar en hospitales públicos, para que estén al acceso de todos".

"Que se sepa que son dos (medicamentos) y actúan rápido, no solo es menos el tiempo de molestias, sino también menos el tiempo de la enfermedad, del contagio, se tarda menos en salir", comentó.

El mandatario federal reconoció que se han incrementados los casos de contagios en el país, pero explicó que no se han registrado más hospitalizaciones ni defunciones.

"Hemos estado dándole seguimiento a esta nueva variante de la pandemia, es muy contagiosa, pero afortunadamente no tiene el nivel de peligro, no hace tanto daño como las otras variantes, sí hay contagios, pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos lleven a pensar que pueda rebasarnos y no tengamos capacidad para atender enfermos", puntualizó el presidente.