AMLO cierra un ciclo como figura clave de la política

Hoy acaba lo que expertos denominan la “era AMLO” que son los más de 30 años en los que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue una de las figuras más predominantes de la política nacional.

Casi veinte años en la oposición representando una de las figuras más críticas e icónicas, seis como Jefe de Gobierno de la CDMX y seis más como presidente, AMLO generó narrativas imprescindibles para la política mexicana, que derivaron en un proyecto de nación que conquistó a las mayorías.

Ahora dará inicio un nuevo régimen que inició López Obrador.

Politólogos y analistas sostienen que “para bien o para mal”, el tabasqueño siempre tuvo la virtud de ser el “polo un polo de atracción”, en lo que todo giró en torno a él, tanto como vehemente opositor del viejo régimen, como gobernante en la jefatura de gobierno del desaparecido Distrito Federal y en la Presidencia de México.

Aunque algunos lo toman con reserva, López Obrador ha dicho que hoy concluye su participación en la vida pública del país pues se irá a su rancho “La Chingada”, en Tabasco, donde dedicará el tiempo a regar sus plantas y escribir libros.

Sin embargo, hasta el final de su mandato desata apasionados debates.

Por ejemplo, el analista político, Eloy Garza, ve en López Obrador a un hombre que, como lo prometió, cambió el régimen pues eliminó al “sistema élites caduco, que estaba agotado y descompuesto”, por otro donde la prioridad son los derechos sociales y el combate a la pobreza.

El gran legado de AMLO, sostiene el experto, es haber sacado a 5 millones de personas de la pobreza extrema mediante programas que se elevaron a rango constitucional y sentó las bases para un desarrollo a futuro.

“(AMLO) era un polo de atracción aún antes de cuando fue Presidente y tiene, no sé si se le puede llamar virtud, pero al menos el sentido de la visión política para que todo gire en torno a él, esté en la oposición o esté mandando.

“Eso habla de una inteligencia política francamente superior, al margen de cuestiones éticas o de resultados, habla de un político muy eficaz”, señaló el experto.

En contraparte, la politóloga, Lourdes López, coincide en que López Obrador sí cambió el régimen, pero para mal porque, según ella, auspició una “regresión política” con reformas como la judicial con las que, según ella, busca aniquilar los contrapesos y la pluralidad política.

López sostiene que ahora el partido de AMLO es el que domina los poderes y las gubernaturas como ocurría con el “viejo PRI”.

“Definitivamente sí creo que estamos en el umbral de un cambio de régimen, López Obrador ha sido visible en la vida pública en los últimos 30 años como una activista de oposición y los últimos seis años como dirigente político nacional respaldado por el voto popular .

“La sorpresa que tenemos en el fin de su sexenio es que estamos transitando otra vez a un régimen de partido hegemónico, un partido que todo lo controla, que domina no solamente el poder ejecutivo, el Congreso de la Unión, legislaturas y gubernaturas de los estados”, afirmó.

En tanto, Eloy Garza afirma que prueba del éxito de AMLO radica en que por primera vez en la historia de México, el Presidente saliente no se va por la puerta de atrás ni al “basurero de la historia” pues goza de un amplio respaldo popular y su sucesora garantiza la plena continuidad de su gobierno.

“Este régimen PRI-panista tenía una tradición caníbal: el nuevo mandatario partía de cero y destruya todo lo que había construido el Presidente anterior porque era la manera en que se legitimaba al nuevo mandatario

“Es la primera vez en todo el siglo XX y en todo lo que llevamos del siglo XXI en que la mandataria, en este caso entrante, está refrendando la continuidad de las políticas y los programas públicos y las acciones de gobierno del Presidente que ya se va, es un hecho inédito en historia de la política de México y eso nadie lo ha destacado, esta continuidad clara y abierta no está hablando de eliminar ni siquiera los proyectos polémicos de López Obrador”, señaló Garza González.

Por su parte, Lourdes López, quien fue consejera del INE cuando AMLO era presidente del PRD, afirmó que ahora se está volviendo al sistema que él mismo combatió donde la oposición ha siso avasallada.

“Es un cambio regresivo, ahorita lo que tenemos es que si el PRI está casi finiquitado, y el PAN está muy debilitado, hay otro partido político hegemónico, no hay un bipartidismo tres que era lo que López Obrador planteó en 1996, ahorita no existe no hay tripartidismo, no hay pluripartidismo, hay una tendencia hacia un partido de hegemónico”, señaló.

El camino de AMLO

La figura de López Obrador va mucho más allá de haber sido Presidente en los último seis años.

Fue en 1991 cuando saltó a la escena política nacional y desde entonces ha ocupado un lugar preponderante en las conversaciones de los mexicanos.

Ese año, el tabasqueño organizó el primer “éxodo por la democracia” que fue una caminata que salió de Villahermosa, Tabasco, a la Ciudad de México; En 1994 encabezó otra más con la participación de 40,000 personas.

En ambas ocasiones, AMLO denunció fraudes electorales: en la primera ocasión denunció irregularidades en la elección intermedia federal y en la segunda, también pero en esa ocasión lo hizo como abanderado del PRD, su antiguo partido, a la gubernatura de ese estado que finalmente quedó en manos del priista, Roberto Madrazo.

De hecho, Marcelo Ebrard, que en 1991 era Secretario de Gobierno de la CDMX, afirmó que fue cuando conoció a AMLO y años después se le unió a su movimiento.

Luego, de 1996 a 1999 fue presidente del PRD desde cuya posición combatió el polémico Fobaproa.

En el 2000 ganó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal la cual dejó en el 2005 para luego ser candidato de su partido a la Presidencia de la República.

En ese lapso fue cuando enfrentó el escándalo de los videos donde colaboradores aparecían tomando fajos de billetes y cuando el sistema encabezado por Vicente Fox arremetió en su contra con el desafuero.

En el 2006, AMLO fue candidato a la Presidencia de México y perdió en una elección en la que denunció un “monumental” fraude electoral en favor del panista, Felipe Calderón.

En el 2012 nuevamente compitió, pero perdió; un año antes había fundado a Morena como asociación política y en el 2014 obtuvo su registro como partido.

Su viejo partido, el PRD, que desapareció en las elecciones de este año, se convirtió en opositor de AMLO.

Este martes, López le colocará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum, que lo ha acompañado desde el 2000 en su movimiento, y luego se irá a “La Chingada”, su rancho en Tabasco.

Comentarios