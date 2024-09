Analiza PAN deshacer las alianzas con otros partidos

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, señaló ayer que a están analizando deshacer las alianzas que se hicieron con otros partidos, esto luego de que se diera a conocer que la senadora michoacana Aracely Saucedo, se integrara a la bancada de Morena.

“Yo creo que llegará el momento rumbo al 2027 que Acción Nacional valore si apuesta por nosotros mismos, por Acción Nacional. Más vales solos que mal acompañados. Más vales solos que traicionados”, comentó.

Por otra parte, calificó de “traicionera y vendida”, a la senadora michoacana, porque argumentó que la mayoría de los votos que le dieron el triunfo fueron del PAN.

“No tuvo Araceli el talante para ser senadora de la República. Me pesa decirlo, me duele decirlo, porque además se lo veía, juventud, ganas, pero francamente no entró ni siquiera y ya estaba traicionando a toda la gente que la llevó a ser senador”, agregó el panista.

Aseveró que la decisión de Aracely, puede traer consecuencias graves para el rumbo del país. Su traición es gravísima para México.

Las consecuencias pueden ser irreversibles,porque van a cambiar el modelo, el modelo de República.

