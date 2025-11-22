Anulan elección en Jaltipán por violencia política de género

El Tribunal Electoral de Veracruz anuló la elección para la presidencia municipal de Jaltipán de Morelos tras determinar que durante el proceso hubo violencia política de género en contra de la candidata Mildred May de la Cruz, postulada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”.

Los magistrados concluyeron que la aspirante enfrentó agresiones en redes sociales motivadas por su condición de mujer, lo cual vulneró la equidad de la contienda. Por ello, ordenaron reponer el proceso.

El Consejo General del OPLE deberá organizar una nueva elección, definir el calendario y preparar nuevamente la jornada electoral.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Gildardo Maldonado Guzmán, quien había resultado ganador en la primera votación, sufrió recientemente un atentado cuando hombres armados dispararon contra un rancho de su propiedad, aunque él no se encontraba en el lugar.

Con este fallo, es la tercera elección retirada a Movimiento Ciudadano por resolución del Tribunal, tras los casos de Poza Rica y Papantla.

Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal del partido, calificó la decisión como “contraria a la lógica jurídica”, al señalar que la resolución reconoce que Maldonado no fue responsable de las agresiones contra la excandidata morenista.

