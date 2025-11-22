Cerrar X
AJTNZHNB_ea0c113fa6
Nacional

Anulan elección en Jaltipán por violencia política de género

El Tribunal Electoral de Veracruz anuló la elección para la presidencia municipal de Jaltipán tras determinar que hubo violencia política de género

  • 22
  • Noviembre
    2025

El Tribunal Electoral de Veracruz anuló la elección para la presidencia municipal de Jaltipán de Morelos tras determinar que durante el proceso hubo violencia política de género en contra de la candidata Mildred May de la Cruz, postulada por la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Veracruz”.

Los magistrados concluyeron que la aspirante enfrentó agresiones en redes sociales motivadas por su condición de mujer, lo cual vulneró la equidad de la contienda. Por ello, ordenaron reponer el proceso.

El Consejo General del OPLE deberá organizar una nueva elección, definir el calendario y preparar nuevamente la jornada electoral.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Gildardo Maldonado Guzmán, quien había resultado ganador en la primera votación, sufrió recientemente un atentado cuando hombres armados dispararon contra un rancho de su propiedad, aunque él no se encontraba en el lugar.

Con este fallo, es la tercera elección retirada a Movimiento Ciudadano por resolución del Tribunal, tras los casos de Poza Rica y Papantla.

Luis Carbonell de la Hoz, coordinador estatal del partido, calificó la decisión como “contraria a la lógica jurídica”, al señalar que la resolución reconoce que Maldonado no fue responsable de las agresiones contra la excandidata morenista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_06_11_PM_531cf90f81
Tiene Tribuna Electoral de Tamaulipas nuevo presidente
Whats_App_Image_2025_11_10_at_8_07_47_PM_08210a0a05
El único alcalde que tenia el PAN en Coahuila se va al MC
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T143056_102_62175555ba
Coinciden en que presupuesto 2026 se puede aprobar este año
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_83_5ceb0a25ab
Tigres se enfrenta al América en la Gran Final de Liga Mx Femenil
INFO_7_UNA_FOTO_80_408245ee1a
Destaca Nuevo León como caso de innovación digital en Gov3 Summit
EH_DOS_FOTOS_2025_11_23_T151925_245_1b7ecb326b
Vinculan a proceso a joven por abuso de menor en Coahuila
publicidad

Más Vistas

4f7fa1c1_cf8f_47a5_b493_41317d8e3a10_f17b077fd2
Caen siete escoltas por muerte del homicida de Carlos Manzo
escena_cazzu_belinda_b5bbcbbf51
Belinda y Cazzu se encuentran en gala de GQ México
gfhdf_0c7d7d09bf
Tren embiste tráiler en avenida Parque Industrial, en Apodaca
publicidad
×