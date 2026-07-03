Nacional Inicio / Nacional / Anuncian mega operativo para el partido de México vs. Inglaterra Anuncian mega operativo para el partido de México vs. Inglaterra Como estrategia principal para evitar aglomeraciones masivas, se descentralizarán las concentraciones mediante la instalación de más de 100 puntos de festejo Por Carlos Nava | 03 Julio 2026

Con el objetivo de evitar una nueva tragedia como la del pasado martes, que dejó un saldo de cuatro personas muertas durante los festejos por el pase de la Selección Nacional a octavos de final, el gobierno de la Ciudad de México presentó un plan integral de seguridad para el encuentro frente a Inglaterra, La jefa de gobierno de la capital, Clara Brugada, anunció que el operativo abarcará las inmediaciones del Estadio Azteca, el Zócalo, el corredor Reforma, la avenida Juárez y los festivales de las 16 alcaldías, que buscan descentralizar los festejos. Como estrategia principal para evitar aglomeraciones masivas, se descentralizarán las concentraciones mediante la instalación de más de 100 puntos de festejo en la CDMX y la Zona Metropolitana, sumando el apoyo de 11 municipios del Estado de México. "Las pantallas llegarán desde la Estela de Luz hasta el cruce con Avenida Hidalgo en Paseo de la Reforma; es decir, más de 6 kilómetros para poder ver el partido y festejar en diversos puntos", detalló Brugada, destacando el incremento de seis pantallas tan solo en dicha vialidad.

Despliegue policial sin precedentes

Por su parte, Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC, informó que, en coordinación con el gobierno federal, se desplegarán 17,000 elementos policiales y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El estado de fuerza estratégico se distribuirá de la siguiente manera:

Estadio Ciudad de México: 7,000 agentes resguardarán tanto el interior como el exterior del inmueble.

Zócalo capitalino: 3,300 elementos vigilarán los accesos en calles como 5 de Febrero, 20 de Noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero, realizando revisiones aleatorias para decomisar alcohol y objetos punzocortantes. Al llenarse la plaza, se redirigirá al público a 12 pantallas instaladas en las calles aledañas.

Corredor Reforma: La policía ampliará su presencia en un 50% con más de 6 mil elementos desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

Zona de "Cero Tolerancia"

Las autoridades pondrán especial atención en el Ángel de la Independencia, foco de la mayoría de las emergencias en el festejo previo. Se establecerá un perímetro de seguridad estricto desde la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ahuehuete, reforzado por un segundo cinturón en las avenidas Chapultepec e Insurgentes. El acceso al monumento se restringirá por completo al alcanzar su capacidad máxima estimada en 25 mil personas.

Vázquez Camacho enfatizó que este polígono —delimitado de Niza a Sevilla y de Londres a Río Lerma— será una "zona de cero tolerancia". Quedará estrictamente prohibido el flujo vehicular, las motocicletas de reparto, los vendedores ambulantes, así como el ingreso de pirotecnia y bebidas alcohólicas, priorizando en todo momento la integridad de los asistentes.