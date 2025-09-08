Cerrar X
qtg_3addddec0b
Nacional

Aseguran 21 toneladas de metanfetamina en Durango

El Gabinete de Seguridad federal informó este lunes 8 de septiembre que fuerzas federales localizaron y desmantelaron dos laboratorios clandestinos en Durango

  • 08
  • Septiembre
    2025

El Gabinete de Seguridad federal informó este lunes 8 de septiembre que fuerzas federales localizaron y desmantelaron dos laboratorios clandestinos en el poblado Carricitos, Durango, utilizados para la producción de metanfetamina.

Durante el operativo, encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), se aseguraron aproximadamente 21 toneladas de droga ya procesada, además de una gran cantidad de precursores químicos, entre ellos: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilogramos de cianuro de sodio.

El material incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que integrará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

Según el Gabinete de Seguridad, con este aseguramiento se impidió que más de 525 millones de dosis llegaran a las calles, lo que representa un golpe económico de 6 mil 532 millones de pesos al crimen organizado.

El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades destacaron que este decomiso es uno de los más grandes en lo que va del año y reiteraron que los despliegues en zonas de alta incidencia continuarán como parte de la estrategia contra el narcotráfico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

15_EL_ESCUDO_NACIONAL_35d45294bb
Aseguran 58 mil litros de gasolina en el Arco Norte
Aseguran_laboratorios_y_4_9_toneladas_de_droga_en_Culiacan_9ee1aedf3f
Aseguran laboratorios y 4,9 toneladas de droga en Culiacán
policia_federal_el_informador_1_focus_0_0_696_464_aa7e36d150
Más de 25 mil detenidos por delitos de alto impacto: Harfuch
publicidad

Últimas Noticias

AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_UNA_FOTO_986cc178b2
Procesan a 10 marinos por caso de huachicol fiscal
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×