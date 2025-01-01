Cerrar X
Asesinan a balazos a alcalde de Uruapan, Michoacán

En diversas imágenes que circulan en redes, se observa que el edil se encontraba en un evento por el Día de Muertos, cuando fue atacado por hombres armados

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue víctima de un ataque a balazos en plena plaza principal, el cual terminó con su vida este sábado 1 de noviembre.

En diversas imágenes que circulan en redes sociales, se observa que el edil se encontraba en un evento por el Día de Muertos, cuando súbitamente llegaron hombres armados, quienes abrieron fuego contra él.

La noticia fue confirmada por el Gabinete de Seguridad Federal; además, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, informó que lograron la detención de dos personas detenidas y abatieron a uno de los agresores.

Además, el mandatario estatal comentó que al municipio ya arribó el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera y personal de la Guardia Nacional, esto para coordinar el operativo en el municipio.

¿Quién era Carlos Manzo?

Carlos Manzo se presentó a las elecciones del 2024 como candidato independiente a la presidencia municipal de Uruapan, Michoacán; aunque previamente fue diputado por Morena.


