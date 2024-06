Así fue como Sheinbaum protestó contra Carlos Salinas

Claudia Sheinbaum, la virtual ganadora de la Presidencia de México compartió en su cuenta de X una noticia que la transportó a sus días de activismo estudiantil en la década de los 90.

Una imagen de la política sosteniendo un cartel con la frase "Fair Trade and Democracy Now!" ("Comercio y democracia justa ahora" en español) ilustró un artículo del diario Stanford Daily que relataba la protesta organizada por estudiantes mexicanos en Estados Unidos (EEUU) contra el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en 1991.

"Mexico is the perfect dictatorship" ("México es la dictadura perfecta"), "Don’t be fooled, Mexico is still not a democracy" ("Que no te engañen, México aún no es una democracia") y "How many dead people voted in the last election?" ("¿Cuántos muertos votaron en la última elección?") fueron algunos de los mensajes que los universitarios de Stanford exhibieron durante la protesta contra Salinas mientras éste ofrecía una conferencia en el Frost Amphitheater.

Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos.

Les comparto esta foto de 1991, cuando estuve en California, en una estancia académica y junto con varias compañeras y compañeros… pic.twitter.com/zMoXRkNKSv — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 26, 2023

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sheinbaum era estudiante del curso "Energy Resources" (Fuentes de energía) impartido por el Departamento de Ingeniería Petrolera de Stanford.

En aquella ocasión, Sheinbaum se unió a alrededor de 70 estudiantes que manifestaron su descontento por "la falta de respeto a los derechos humanos y la democracia" en México, según lo expresado por el organizador de la protesta, el entonces estudiante de doctorado Carlos Imaz.

Con pequeñas banderas de México y flores rojas y blancas como símbolos, Salinas de Gortari ocupó el escenario del anfiteatro para impartir la conferencia "Beyond Schools: Teaching and Learning Together" ("Más allá de las escuelas: enseñanza y aprendizaje juntas").

Durante su discurso, el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfatizó la importancia del comercio sobre la ayuda externa para fomentar la creación de empleos, recibiendo aplausos por su enfoque en el desarrollo económico sin comprometer el medio ambiente.

