Cerrar X
tren_interoceanico_sheinbaum_5cbe2fca7a
Nacional

Avanza Corredor Interoceánico, conectará Tren Maya y Guatemala

Octavio Sánchez Guillén, informó que el proyecto avanza con obras ferroviarias que conectarán a Guatemala, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas

  • 30
  • Octubre
    2025

El vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, presentó este jueves los avances de las nuevas rutas de la obra que se extienden hacia Dos Bocas y Guatemala

Durante la conferencia matutina, Sánchez Guillén destacó que el corredor une los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como Puerto Chiapas, a través de un sistema ferroviario que cruza 120 municipios y beneficiará a más de 5 millones de habitantes.

“El Corredor Interoceánico se consolida como una nueva ruta estratégica que fortalecerá la conectividad, la relocalización de empresas y el comercio nacional e internacional”, subrayó.

EH UNA FOTO.jpg

Trenes, puertos y empleos para el sureste

Entre los principales avances se encuentran las líneas ferroviarias Z y FA, ya en operación con transporte de pasajeros y carga.

En total, se han movilizado 134 mil pasajeros y 889 mil toneladas de mercancías.

La línea F, actualmente en desarrollo, conectará Palenque con el Tren Maya y la refinería Olmeca. Además, en diciembre de 2025 entrará en operación el tren urbano Tejanito con rutas de bajo costo entre Uveros–Ixtepec y Unión Hidalgo–Salina Cruz.

El Complejo Ferroviario de Matías Romero registra un avance del 55% y será el centro de despacho, mantenimiento y capacitación del sistema, con conclusión prevista para julio de 2026.

EH UNA FOTO (1).jpg

Conexión con Centroamérica y expansión portuaria

La rehabilitación de la Línea K (Ixtepec–Puerto Chiapas), que conectará directamente con Centroamérica, presenta un 87% de avance e incluye 447 kilómetros de vías, 14 estaciones y más de mil obras de infraestructura.

En cuanto a los puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz avanzan en sus ampliaciones y dragados; Dos Bocas construye rompeolas de 2.8 kilómetros y Puerto Chiapas culminará en noviembre de 2025 con un 95% de progreso.

Con estas obras, el Corredor Interoceánico busca transformar al Istmo en una plataforma logística multimodal.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

f1d75fae1c8334d5a214e583714d4dae8fcdf756_7b31e0b25b
Trump reduce al 10 % los aranceles a China tras reunirse con Xi
Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_44_08_PM_e1233a9f04
Aumenta 20% la recaudación aduanera en México
ley_aduanera_sheinbaum_8979c253c0
Defiende Presidencia reforma a Ley Aduanera para frenar evasión
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad
onu_eua_ataque_2142aec4fd
Ataques de Estados Unidos en el Caribe son ilegales: ONU
eua_bombardear_venezuela_ebd382fdd4
Reportan que EUA atacará instalaciones militares en Venezuela
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
publicidad
×