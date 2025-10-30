Avanza Corredor Interoceánico, conectará Tren Maya y Guatemala

El vicealmirante Octavio Sánchez Guillén, director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, presentó este jueves los avances de las nuevas rutas de la obra que se extienden hacia Dos Bocas y Guatemala

Durante la conferencia matutina, Sánchez Guillén destacó que el corredor une los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como Puerto Chiapas, a través de un sistema ferroviario que cruza 120 municipios y beneficiará a más de 5 millones de habitantes.

“El Corredor Interoceánico se consolida como una nueva ruta estratégica que fortalecerá la conectividad, la relocalización de empresas y el comercio nacional e internacional”, subrayó.

Trenes, puertos y empleos para el sureste

Entre los principales avances se encuentran las líneas ferroviarias Z y FA, ya en operación con transporte de pasajeros y carga.

En total, se han movilizado 134 mil pasajeros y 889 mil toneladas de mercancías.

La línea F, actualmente en desarrollo, conectará Palenque con el Tren Maya y la refinería Olmeca. Además, en diciembre de 2025 entrará en operación el tren urbano Tejanito con rutas de bajo costo entre Uveros–Ixtepec y Unión Hidalgo–Salina Cruz.

El Complejo Ferroviario de Matías Romero registra un avance del 55% y será el centro de despacho, mantenimiento y capacitación del sistema, con conclusión prevista para julio de 2026.

Conexión con Centroamérica y expansión portuaria

La rehabilitación de la Línea K (Ixtepec–Puerto Chiapas), que conectará directamente con Centroamérica, presenta un 87% de avance e incluye 447 kilómetros de vías, 14 estaciones y más de mil obras de infraestructura.

En cuanto a los puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz avanzan en sus ampliaciones y dragados; Dos Bocas construye rompeolas de 2.8 kilómetros y Puerto Chiapas culminará en noviembre de 2025 con un 95% de progreso.

Con estas obras, el Corredor Interoceánico busca transformar al Istmo en una plataforma logística multimodal.

