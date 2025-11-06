Balean a regidora Guadalupe Urbán al salir de su casa en Oaxaca

La regidora de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urbán, fue asesinada por hombres armados cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán.

La Fiscalía General del Estado inició la investigación de la agresión que acabó con la vida de la víctima, quien se desempeñabaa como funcionaria municipal. Es por ello, que se activó de manera inmediata, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

A través de redes sociales, se compartió un comunicado en el que se detalla lo ocurrido con la funcionaria municipal.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició una investigación por la agresión en la que perdió la vida una mujer identificada como G.U.C., en San Juan Cacahuatepec -donde la víctima se desempeñaba como funcionaria municipal-, por lo que activó de…

Por su parte, el ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec expresó su indignación por el homicidio de la regidora.

Por su parte, el Partido Verde envió sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la regidora.

El Partido Verde Ecologista de México lamenta profundamente la muerte de Guadalupe Urban Ceballos, regidora en el municipio de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca, e integrante de este instituto político.



Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares, amigos y seres…

