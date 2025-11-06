Cerrar X
Nacional

Balean a regidora Guadalupe Urbán al salir de su casa en Oaxaca

Aparentemente, hombres armados atacaron con armas de fuego a la regidora cuando se encontraba sobre el camino que conduce a la comunidad de San Antonio Ocotlán

  • 06
  • Noviembre
    2025

La regidora de San Juan Cacahuatepec, Guadalupe Urbán, fue asesinada por hombres armados cerca de su domicilio en San Antonio Ocotlán.

La Fiscalía General del Estado inició la investigación de la agresión que acabó con la vida de la víctima, quien se desempeñabaa como funcionaria municipal. Es por ello, que se activó de manera inmediata, el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

A través de redes sociales, se compartió un comunicado en el que se detalla lo ocurrido con la funcionaria municipal.

Por su parte, el ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec expresó su indignación por el homicidio de la regidora.

Por su parte, el Partido Verde envió sus condolencias a los familiares, amigos y seres queridos de la regidora.

 


