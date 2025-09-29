Biólogo mexicano atacado por tiburón en Costa Rica

Este lunes, el biólogo mexicano Mauricio Hoyos llegó al puerto de Puntarenas en Costa Rica después de haber sido atacado el pasado sábado por un tiburón Galápagos en las cercanías de una isla costarricense y fue trasladado a un hospital en la capital del país.

Hoyos fue rescatado y estabilizado por el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, para después realizar el traslado que duró 36 horas desde la Isla del Coco, a 550 kilómetros de la costa continental del país.

De acuerdo con el informe presentado por los bomberos, el biólogo de 48 años se encontraba estable, pero con heridas graves en cabeza, rostro y brazos.

Al llegar al puerto, Hoyos fue trasladado por los bomberos hacia un hospital privado en San José, a unos 100 kilómetros.

“Él, como biólogo marino, se encontraba haciendo marcaje para el control de especies, y al momento de marcar una de las especies de tiburón de la isla, este se vuelve, es un tiburón de aproximadamente 4 metros con una gran fuerza de presión de mordedura, se vuelve y lo muerde a nivel de (la) cabeza”, describió Luis Fernández, médico del Cuerpo de Bomberos.

El biólogo era líder de una expedición científica como parte de la Coalición One Ocean Worldwide, una iniciativa colaborativa que incluye a las organizaciones Fins Attached, For the Oceans Foundation, Reserva Tortuga y la Rob Stewart Sharkwater Foundation.

“Incidentes como este son extremadamente raros”, afirmó Alex Antoniou, director ejecutivo de Fins Attached en redes sociales.

“El Dr. Hoyos es un científico extraordinario que ha dedicado su carrera a la conservación de los tiburones, y estamos profundamente agradecidos por el apoyo de la comunidad de la Isla del Coco en este momento tan difícil.”

La Isla del Coco es un Parque Nacional de Costa Rica, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1997, muy famoso por su gran diversidad de especies, en particular de tiburones.

Según la organización Galápagos Conservation Trust, estos tiburones son una especie migratoria vivípara que se encuentra en aguas cálidas, se encuentra en todo el mundo y es protegida por su dificultad para reproducirse.

