Nacional

Busca Marina sobrevivientes tras ataques de EUA en el Pacífico

Coordinados con la Guardia Costera estadounidense, buscan posibles sobrevivientes a 830 km de Acapulco, cumpliendo con tratados internacionales y protocolos

La Secretaría de Marina (Semar) informó que desplegó una operación de búsqueda y rescate marítimo luego de que ataques estadounidenses contra cuatro lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico dejaran 14 muertos y un sobreviviente en aguas internacionales del océano Pacífico.

De acuerdo con el comunicado oficial, la operación se desarrolla a más de 400 millas (unos 830 kilómetros) al suroeste de Acapulco, y fue coordinada a solicitud de la Guardia Costera de Estados Unidos, tras el hallazgo de restos de las embarcaciones destruidas.

“Se realizan labores de búsqueda y rescate marítimo conforme a los tratados internacionales y protocolos humanitarios”, precisó la Marina.

México responde y pide explicaciones a Washington

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y exigió que la acción sea aclarada en el marco del respeto a la soberanía y a los acuerdos internacionales.

“Nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques, queremos que estos temas se discutan de manera bilateral y que se cumplan todos los tratados internacionales”, expresó.

Sheinbaum subrayó que su gobierno mantendrá comunicación con Estados Unidos para exigir información completa sobre el operativo que derivó en la muerte de los 14 tripulantes.

EUA defiende el ataque

Por su parte, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó los ataques y aseguró que las embarcaciones transportaban narcóticos, calificando a los ocupantes como “narcoterroristas”.

Sin embargo, analistas internacionales han señalado que los operativos letales fuera del territorio estadounidense violan el derecho marítimo internacional, pues se realizaron en aguas donde México tiene participación en la jurisdicción de rescate y asistencia humanitaria.

La Marina reiteró que su prioridad es localizar posibles sobrevivientes y brindar apoyo humanitario, subrayando que todas las acciones se llevan a cabo bajo los principios del derecho del mar y la cooperación internacional.


