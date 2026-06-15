Buscan reducir aranceles de Estados Unidos sin tocar el T-MEC

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que México mantendrá como prioridad la defensa del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al considerar que el acuerdo comercial ha generado beneficios para las tres economías de América del Norte.

Explicó que las reuniones que sostienen funcionarios mexicanos en Washington no buscan renegociar el tratado, sino analizar las nuevas condiciones comerciales impulsadas por el gobierno estadounidense y buscar una disminución de los aranceles que actualmente afectan a sectores estratégicos.

"El objetivo para nosotros es que se sostenga el tratado, que creemos que en eso no va a haber problema, y que los aranceles que hoy tenemos de acero, aluminio y vehículos, pues obviamente puedan disminuir", señaló.

Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza una serie de reuniones en Estados Unidos acompañado por integrantes del gabinete y asesores especializados.

Entre los participantes se encuentran Roberto Velasco, quien recientemente fue aceptado como embajador de México en Estados Unidos, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, así como la empresaria Altagracia Gómez, quien participa como asesora en las conversaciones.

Señaló que los próximos días serán determinantes para conocer el rumbo de las negociaciones.

"No quisiera adelantar mucho, estos cuatro días van a ser muy importantes", comentó.

Además, confirmó que el acuerdo actual continúa plenamente vigente y forma parte del marco legal de los tres países.

"El tratado es ley. Lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos, el Senado mexicano y también Canadá. No es que estemos renegociando el tratado", explicó.

Recordó también que el actual acuerdo comercial fue firmado durante el primer mandato de Donald Trump y sustituyó al antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

"Este segundo tratado fue firmado por el propio presidente Trump y tiene una serie de condicionantes muy distintas al primer tratado", puntualizó.

Indicó que uno de los principales planteamientos de Estados Unidos consiste en fortalecer las reglas de origen para que una mayor proporción de los componentes utilizados en la manufactura regional sea producida dentro de América del Norte.

Según explicó, Washington busca que más partes y procesos productivos se realicen dentro de la región, particularmente en industrias como la automotriz.

"Estados Unidos le interesa que haya más reglas de origen, es decir, que toda la cadena de valor relacionada con un vehículo se produzca más en la región y no venga de otras partes del mundo", detalló.

Sin embargo, México sostiene que ese fortalecimiento debe beneficiar a toda América del Norte y no únicamente a Estados Unidos.

"Ellos insisten mucho en que se fabrique en Estados Unidos; nosotros decimos que no sólo sea Estados Unidos, sino que sea la región", afirmó.

La titular del Poder Ejecutivo federal reconoció que el principal desafío para México son los aranceles aplicados al acero, aluminio y vehículos bajo disposiciones comerciales impulsadas por la administración estadounidense.

Explicó que el gobierno mexicano trabaja para lograr una reducción significativa de estas tarifas, las cuales impactan directamente en la competitividad de sectores clave de la economía nacional.

"Ahí es donde nosotros estamos trabajando para que por lo menos estos aranceles disminuyan de manera importante", sostuvo.

No descarta diálogo directo con Trump

Sobre la posibilidad de sostener una llamada o reunión con el presidente Trump para abordar dichos temas, la mandataria federal aseguró que su gobierno mantiene abierta esa posibilidad.

"Si es necesario, sí, por supuesto", dijo.

Reiteró que México seguirá informando sobre los avances de las negociaciones y subrayó que la permanencia del T-MEC representa una ventaja para los tres países que integran la región.

"A los tres países nos conviene el tratado", concluyó.

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