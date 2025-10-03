Cae 'Terry', presunto miembro del crimen organizado en CDMX
Autoridades aseguraron que las presuntas dosis de droga luego de catear un domicilio en la alcaldía Azcapotzalco, identificado como punto de venta de droga
- 03
-
Octubre
2025
Autoridades informaron que Adrian Michel "N", alias "Terry", fue detenido en posesión de varias dosis de droga, armas y lanzagranadas durante un operativo registrado en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.
La acción coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con agentes de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina, además de las Fiscalías federal y local.
Este despliegue se realizó al interior de un domicilio utilizado como presunto punto de almacenamiento y venta de droga.
Dentro del inmueble se encontró a un hombre de 44 años, en posesión de dos armas de fuego, un lanzagranadas y diversas dosis de droga.
Autoridades lo identificaron como un presunto miembro de una organización criminal dedicada a la venta y distribución de droga, así como el cobro de préstamos y extorsión.
Los agentes también hallaron distintos envases con cigarrillos con características similares a la marihuana, una báscula gramera y una bolsa con pastillas de diversos colores.
En un comunicado, se señaló que esta acción corresponde al compromiso del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para detener a los generadores de violencia.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas