Cae 'Terry', presunto miembro del crimen organizado en CDMX

Autoridades informaron que Adrian Michel "N", alias "Terry", fue detenido en posesión de varias dosis de droga, armas y lanzagranadas durante un operativo registrado en la alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México.

La acción coordinada con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con agentes de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina, además de las Fiscalías federal y local.

Este despliegue se realizó al interior de un domicilio utilizado como presunto punto de almacenamiento y venta de droga.

Dentro del inmueble se encontró a un hombre de 44 años, en posesión de dos armas de fuego, un lanzagranadas y diversas dosis de droga.

Autoridades lo identificaron como un presunto miembro de una organización criminal dedicada a la venta y distribución de droga, así como el cobro de préstamos y extorsión.

Los agentes también hallaron distintos envases con cigarrillos con características similares a la marihuana, una báscula gramera y una bolsa con pastillas de diversos colores.

En un comunicado, se señaló que esta acción corresponde al compromiso del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México para detener a los generadores de violencia.

Comentarios