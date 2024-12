Celebra Claudia a próximo subsecretario de Estado de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su apoyo este lunes a la nominación de Christopher Landau como subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, destacando su conocimiento profundo de México y su trabajo como embajador estadounidense en el país.

La nominación de Landau fue anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien elogió su labor en México, especialmente en la reducción de la migración ilegal.

Trump subrayó que Landau trabajó de manera incansable junto a su equipo para disminuir los niveles de migración a su país, alcanzando cifras históricas. En su mensaje, Trump también destacó la formación académica y profesional de Landau, quien es graduado de Harvard y ha presentado casos ante la Corte Suprema de los Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Landau manifestó su agradecimiento por la nominación y expresó que esta es un homenaje a sus padres, quienes fueron diplomáticos de carrera. Además, destacó que, en caso de ser confirmado por el Senado de EUA, la relación entre ambos países seguiría siendo una de sus principales prioridades.

Landau también envió un mensaje a la comunidad mexicana, agradeciendo el apoyo recibido durante su tiempo como embajador y asegurando que, aunque no regrese a vivir a México, siempre estará presente en su corazón.

A mis amigos 🇲🇽: muchos de Ustedes me han instado a volver a México. Su apoyo y amistad realmente me han conmovido. Si el Senado 🇺🇸me ratifica en este nuevo cargo, obviamente la relación entre nuestros países seguirá siendo una de mis máximas prioridades. Aunque no tenga el…