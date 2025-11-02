Cerrar X
Nacional

Christopher Landau lamenta asesinato del alcalde de Uruapan

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó su consternación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan

  • 02
  • Noviembre
    2025

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, expresó su consternación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrido la noche del 1 de noviembre.

“Mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo… Que su alma descanse en paz”, publicó Landau.

Landau reiteró además la disposición del gobierno estadounidense para fortalecer la cooperación en materia de seguridad con México, con el fin de hacer frente al crimen organizado que afecta a ambos países.

“Que la memoria de Carlos Manzo inspire acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado”, exhortó el diplomático.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que el ataque ocurrió alrededor de las 20:10 horas, poco después de que el alcalde concluyera un evento público con motivo del Día de Muertos.

Durante el atentado, Manzo Rodríguez fue agredido a balazos y trasladado de emergencia al hospital Fray Juan de San Miguel, donde perdió la vida minutos después.

Las autoridades reportaron que uno de los agresores fue abatido, mientras que dos cómplices fueron detenidos. En el lugar se aseguró un arma corta calibre 9 milímetros y siete casquillos percutidos.

El crimen ha generado indignación a nivel nacional e internacional, mientras el Gobierno de México prometió que no habrá impunidad y que se reforzarán las acciones de seguridad en Michoacán.


Comentarios

