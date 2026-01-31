Claudia Sheinbaum inaugura Unidad Académica de la UNRC en Tijuana

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la Primera Etapa de la Unidad Académica de Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y anunció que próximamente se construirá otra Unidad Académica en Mexicali, Baja California.

“Hoy es un día de fiesta porque las y los jóvenes de Tijuana tienen derecho a la educación superior en la Universidad Nacional Rosario Castellanos; y así como aquí en Tijuana... vamos a abrir más preparatorias, más universidades”, señaló la Presidenta.

Infraestructura y accesibilidad para estudiantes

Sheinbaum Pardo indicó que el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, coordinará la construcción de un puente peatonal para facilitar el acceso al nuevo plantel de la UNRC, reforzando la infraestructura educativa de la ciudad.

“Cuando era estudiante de preparatoria viví la frustración de no tener acceso a educación superior; por eso lucho para que nadie pierda la oportunidad de estudiar una carrera universitaria”, recordó la Presidenta.

Educación pagada por el pueblo y expansión educativa

Sheinbaum enfatizó a las y los estudiantes que su educación es financiada por los impuestos de la ciudadanía y que estos recursos se utilizan para la creación de más espacios educativos en el marco de la Cuarta Transformación.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que en Tijuana se generaron 3 mil 500 nuevos lugares de bachillerato y que la ciudad pasó de tener jóvenes sin espacio en preparatoria a garantizar la Educación Media Superior para todos.

Hoy es día de fiesta en Tijuana: inauguramos el plantel de la Universidad Nacional “Rosario Castellanos”; habrá una sede más en Mexicali. Toda la vida hemos luchado para que las y los jóvenes reciban educación, porque no es un privilegio, sino un derecho del pueblo de México. pic.twitter.com/kbUZoilvyr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 31, 2026

Apoyo institucional y cobertura nacional

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, agradeció a gobernadores por su apoyo para expandir la UNRC en todo el país, mientras que la directora Alma Xóchitl Herrera Márquez informó que la universidad tiene presencia en 1,143 municipios y matrícula superior a 80 mil estudiantes en licenciatura y posgrado.

“En Baja California contamos con 2 mil 594 estudiantes, de los cuales el 70 por ciento son mujeres; esta universidad está transformando vidas”, destacó la directora de la UNRC.

Gobierno estatal dona terreno y respalda proyecto educativo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que la universidad llega para quedarse y anunció que el Gobierno del Estado donó tres hectáreas para la construcción de la Unidad Académica, con el objetivo de formar profesionistas con conciencia social.

“La UNRC es un sueño hecho realidad; agradecemos a la Presidenta por garantizar el acceso a la educación como un derecho”, expresó Abril Ruiz Sandoval, estudiante de la primera generación de Derecho y Criminología.

Oferta educativa de la Unidad Académica de Tijuana

La UNRC en Tijuana ofrecerá programas de Ingeniería en Control y Automatización, así como licenciaturas en Administración y Comercio; Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas; Ciencias de Datos para Negocios; Contaduría y Finanzas; Derecho y Criminología; Derecho y Seguridad Ciudadana; Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas; Economía y Desarrollo Sostenible; Humanidades y Narrativas Multimedia; Psicología; Relaciones Internacionales; Turismo; y Urbanismo y Desarrollo Metropolitano.

Comentarios