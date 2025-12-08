Podcast
Nacional

Clonan cuentas del presidente de la Corte y dos juzgadoras

Hugo Aguilar, Lenia Batres y Ximena Jiménez denunciaron perfiles falsos en redes sociales que piden dinero o buscan engañar a usuarios en distintas plataformas

  • 08
  • Diciembre
    2025

En las últimas horas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, la ministra Lenia Batres Guadarrama y la magistrada de circuito Ximena Jiménez García —cercana al exministro Arturo Zaldívar— denunciaron que suplantaron sus identidades en redes sociales para engañar a la ciudadanía y, en algunos casos, solicitar dinero a nombre de ellos.

Hugo Aguilar lanzó un “atento aviso” desde su cuenta oficial de X. Informó que recibió reportes sobre mensajes y perfiles que afirman que él está pidiendo recursos o promoviendo apoyos económicos. Aclaró que esa información es completamente falsa y que no ha autorizado a nadie, persona o institución, para solicitar dinero en su nombre. 

Advirtió que cualquier perfil, mensaje o publicación que lo haga es totalmente ajeno a él y tiene como propósito engañar a la población. Llamó a compartir la alerta y a reportar estos casos por los canales oficiales de las plataformas.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 6.01.58 PM (1).jpeg

La ministra Lenia Batres advirtió desde Facebook que existe una cuenta falsa que suplanta su identidad en Instagram. Señaló que el perfil opera con el usuario “leniabatres2” y pidió a la gente reportarlo y bloquearlo. En la captura que difundió se observa el mensaje “Perfil falso” sobre la imagen de la cuenta apócrifa, que intenta aprovechar su nombre y fotografía para ganar seguidores y credibilidad entre usuarios que creen estar frente a la ministra.

WhatsApp Image 2025-12-08 at 6.01.58 PM (2).jpeg

La magistrada de circuito Ximena Jiménez García también alertó a sus seguidores. A través de una historia en Instagram, explicó que alguien está intentando suplantar su identidad mediante una cuenta distinta a la suya. Mostró el perfil apócrifo y pidió a sus amigos y amigas que hagan el “enorme favor” de denunciarlo. 

WhatsApp Image 2025-12-08 at 6.01.58 PM.jpeg


