Clonan cuentas del presidente de la Corte y dos juzgadoras

En las últimas horas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, la ministra Lenia Batres Guadarrama y la magistrada de circuito Ximena Jiménez García —cercana al exministro Arturo Zaldívar— denunciaron que suplantaron sus identidades en redes sociales para engañar a la ciudadanía y, en algunos casos, solicitar dinero a nombre de ellos.

Hugo Aguilar lanzó un “atento aviso” desde su cuenta oficial de X. Informó que recibió reportes sobre mensajes y perfiles que afirman que él está pidiendo recursos o promoviendo apoyos económicos. Aclaró que esa información es completamente falsa y que no ha autorizado a nadie, persona o institución, para solicitar dinero en su nombre.

Advirtió que cualquier perfil, mensaje o publicación que lo haga es totalmente ajeno a él y tiene como propósito engañar a la población. Llamó a compartir la alerta y a reportar estos casos por los canales oficiales de las plataformas.

La ministra Lenia Batres advirtió desde Facebook que existe una cuenta falsa que suplanta su identidad en Instagram. Señaló que el perfil opera con el usuario “leniabatres2” y pidió a la gente reportarlo y bloquearlo. En la captura que difundió se observa el mensaje “Perfil falso” sobre la imagen de la cuenta apócrifa, que intenta aprovechar su nombre y fotografía para ganar seguidores y credibilidad entre usuarios que creen estar frente a la ministra.

La magistrada de circuito Ximena Jiménez García también alertó a sus seguidores. A través de una historia en Instagram, explicó que alguien está intentando suplantar su identidad mediante una cuenta distinta a la suya. Mostró el perfil apócrifo y pidió a sus amigos y amigas que hagan el “enorme favor” de denunciarlo.





