Comparecen seis marinos y dan giro al caso Farías Laguna

La investigación por el presunto esquema de huachicol fiscal vinculado a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna registró un avance relevante

La investigación federal por el presunto esquema de huachicol fiscal en puertos del norte del país sumó nuevos elementos luego de que seis integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) comparecieran ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Las entrevistas ministeriales se realizaron durante una jornada que se prolongó por más de 11 horas y forman parte de las diligencias ordenadas dentro del proceso penal que enfrenta los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna.

La comparecencia del personal naval fue autorizada por una jueza federal a petición de la defensa de los imputados, que solicitó ampliar la información contenida en la carpeta de investigación.

De los siete elementos citados por la Fiscalía General de la República (FGR), seis acudieron a rendir declaración ante los agentes ministeriales.

Según la representación legal de los hermanos Farías Laguna, los testimonios aportaron información que hasta ahora no había sido incorporada al expediente y que podría ayudar a contrastar las versiones presentadas por la autoridad investigadora.

Buscan esclarecer operaciones en puertos

La defensa sostiene que las nuevas declaraciones permitirán profundizar en aspectos relacionados con las operaciones realizadas en recintos portuarios, los mecanismos de supervisión aduanera y las responsabilidades dentro de la cadena de mando que operaba en Tamaulipas.

De acuerdo con los abogados, los testimonios también abren nuevas líneas de análisis sobre hechos que no habían sido considerados durante las primeras etapas de la investigación.

La diligencia fue considerada relevante debido a que el personal naval participó en tareas operativas y de vigilancia en zonas estratégicas donde presuntamente se desarrollaron actividades relacionadas con el tráfico irregular de combustibles.

Hasta el momento, la identidad de los seis marinos que comparecieron y el contenido específico de sus declaraciones no han sido revelados.

Las partes involucradas mantienen la información bajo reserva debido a la estrategia jurídica del caso y al desarrollo de las investigaciones.

El impacto procesal de estos nuevos testimonios deberá definirse en las siguientes etapas del procedimiento penal, donde la autoridad determinará si los elementos aportados modifican o fortalecen las líneas de investigación existentes.