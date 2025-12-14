Conceden amparo a Zhenli Ye Gon por proceso en EUA

Un juez federal concedió un amparo al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, vinculado a delitos de narcotráfico y lavado de dinero en México, quien actualmente se encuentra recluido en el penal federal de El Altiplano.

La resolución permite al empresario conocer la fecha exacta de su detención en Estados Unidos, así como recibir copia del proceso penal que enfrentó ante un juez en Washington D.C.

El juez Juan Mateo Brieba de Castro, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, señaló que la información solicitada es “trascendente para salvaguardar el debido proceso penal” que se sigue contra Ye Gon en territorio mexicano.

El empresario promovió el recurso luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) le negara el acceso a los datos solicitados.

La Cancillería argumentó que no cuenta con facultades para atender solicitudes de particulares relacionadas con procesos penales internacionales, al señalar que estos asuntos corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).

Ante esta negativa, Zhenli Ye Gon acudió al Poder Judicial Federal, al considerar que se vulneraban sus derechos procesales.

Con el amparo concedido, las autoridades competentes deberán proporcionar la información y documentación relacionada con el procedimiento penal que enfrentó en Estados Unidos, como parte del cumplimiento de la resolución judicial.

Antecedentes del caso

En 2007, durante un operativo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fueron localizados 205 millones de dólares y 18 millones de pesos en efectivo dentro de la residencia de Zhenli Ye Gon, ubicada en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.

Las investigaciones determinaron que entre febrero y septiembre de 2005, el empresario presuntamente adquirió más de 9.4 millones de dólares mediante transferencias, con conocimiento de que provenían de actividades ilícitas.

Extradición a México

Aunque los hechos se investigaban desde años atrás, fue hasta octubre de 2016 cuando Zhenli Ye Gon fue extraditado de Estados Unidos a México y posteriormente internado en el penal de El Altiplano, donde permanece mientras enfrenta diversos procesos penales.

