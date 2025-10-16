Confirman primer deceso por sarampión en Durango

La Secretaría de Salud de Durango informó que un joven de 18 años, originario de Chihuahua, perdió la vida a causa del sarampión.

El titular Moisés Nájera Torres confirmó el deceso ydetalló que el estado de salud de la víctima, quien se desempeñaba como jornalero, era delicado.

"Tuvimos el último bloqueo en 20 pacientes en el municipio de Mapimí y entre estas personas viajaba la joven que desafortunadamente falleció", detalló el titular.

A través de redes sociales, la dependencia sanitaria informó que se llevó a cabo el "Taller Regional de Seguimiento de AVances a la Respuesta Rápida para el Control y Cierre del Brote de Sarampión" con el fin de reforzar los lineamientos sobre la búsqueda activa del brote de la enfermedad.

Hasta el momento, son 20 los casos confirmados en el estado de Durango, por lo que las autoridades instaron a la ciudadanía a vacunarse contra el sarampión.

“Es necesario que todos vayamos en el mismo sentido y en el mismo pensamiento de que la vacunación nos ayuda a protegernos”, destacó Nájera.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Pública, El sarampión se contagia por el aire a través de gotitas respiratorias que una persona infectada expulsa al toser, estornudar o hablar. El virus puede permanecer activo en el aire y en superficies hasta por dos horas.

