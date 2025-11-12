Cerrar X
Nacional

De la Fuente refuerza lazos de México con Canadá, India y RU

De la Fuente, sostuvo reuniones bilaterales con ministros de Canadá, India y Reino Unido durante la cumbre ministerial del G7

  • 12
  • Noviembre
    2025

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, sostuvo reuniones bilaterales con ministros de Canadá, India y Reino Unido durante la cumbre ministerial del G7, celebrada este martes y miércoles en Ontario, Canadá.

En el encuentro con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, ambos funcionarios revisaron agendas bilaterales próximas y trataron temas como agricultura, conectividad portuaria y la implementación del memorándum de entendimiento que brinda mayor seguridad a los trabajadores agrícolas mexicanos.

También abordaron la adaptación de empresas mineras canadienses a la normativa ambiental y el avance del Plan de Acción México-Canadá, así como la revisión del T-MEC prevista para 2026.

Con el ministro de Relaciones Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, se acordó continuar el intercambio de expertos en inteligencia artificial y la colaboración farmacéutica para la producción de vacunas y medicamentos en México. La próxima visita de Jaishankar al país se reagendó para inicios de 2026.

En la reunión con la secretaria de Estado del Reino Unido, Yvette Cooper, se discutieron lazos comerciales, energías renovables y la relevancia del multilateralismo, así como la reforma de la ONU.

Los temas centrales de la cumbre incluyen el combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como la diversificación de cadenas de suministro frente a disrupciones del mercado.

Además de los países del G7, participan representantes de la UE, Ucrania, Brasil, México, Australia, India, Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica.

 

 

 

 


Comentarios

