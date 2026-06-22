La presidenta anunció apoyo para Carla Gómez y sus hijos, al considerar que representan una historia de esfuerzo y trabajo que ha conectado con personas

Inicio / Nacional / ¡De las calles a la fama! Pato Merlín llega a 'La Mañanera'

Lo que comenzó como una historia cotidiana en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México terminó llegando hasta Palacio Nacional.

Este lunes, el pato Merlín, considerado por miles de aficionados como la mascota no oficial del Mundial 2026, asistió a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum acompañado por Carla Gómez y sus hijos, quienes se han vuelto parte de uno de los fenómenos virales más comentados de la Copa del Mundo.

Durante la conferencia, la mandataria federal explicó que la invitación tuvo como objetivo visibilizar la historia de la familia detrás del ave que ha conquistado las redes sociales.

“Ya todos saben que Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial, y como somos nosotros, es un asunto de humanismo, de que se conozca a la familia, quiénes son, su problemática y obviamente el vínculo que establecemos es humanista”, afirmó Sheinbaum.

La historia detrás del fenómeno viral

Lejos de los reflectores, Carla Gómez ha construido durante años el sustento de su familia como comerciante ambulante en el Centro Histórico.

Acompañada por sus hijos Carlos, de 22 años, y Cristian, de 14, vende bebidas y diversos productos en la vía pública mientras cuida a Merlín, quien ya era conocido en redes sociales antes del Mundial gracias a videos donde aparecía acompañando las actividades familiares.

Sin embargo, la popularidad del pato explotó durante las celebraciones de los triunfos de la Selección Mexicana, convirtiéndose en una imagen recurrente para aficionados nacionales y extranjeros.

“Que el mundo entero conozca lo que es la parte bonita mexicana, que siento que es por ese motivo que nos hemos hecho tan virales, porque han visto una familia trabajadora, una familia que se levanta todos los días por ese sustento”, expresó Carla.

Durante su participación, Carla dejó claro que la fama no ha cambiado la forma en que vive su familia.

“Somos una familia muy aterrizada. Esta situación no nos está haciendo sentir más que nadie, somos iguales, somos el pueblo”, señaló.

También relató que su hijo menor, Cristian, combina la escuela secundaria con el trabajo diario para apoyar en el negocio familiar, mientras que Carlos continúa trabajando pese a haber enfrentado recientemente un tratamiento psiquiátrico derivado de un trastorno de psicosis.

La comerciante destacó que el esfuerzo diario es lo que ha permitido salir adelante.

“No somos esa parte que dicen que son muertes, que son cosas difíciles. Somos la parte trabajadora, somos esa parte de la buena familia mexicana”, afirmó.

Además, mencionó que se formalizará este lunes su registro como marca, con el fin de impedir que se use su imagen sin autorización.

El cuidado de Merlín

Uno de los temas que más llamó la atención durante la conferencia fue la vida cotidiana del famoso pato.

Carla explicó que Merlín recibe alimentación especializada para aves, complementada con frutas, verduras, proteínas, caracoles vivos y grillos, además reveló uno de los detalles que más curiosidad ha generado entre sus seguidores.

“Los domingos come un taco de carnitas”, contó entre risas.

La familia también explicó que Merlín recibe atención veterinaria constante y que su esperanza de vida puede alcanzar entre 14 y 17 años.

Otro de los elementos que lo hicieron famoso son los calcetines protectores que utiliza, luego de que le fueran robados los zapatos que acostumbraba usar.

Apoyo desde el Gobierno

Tras escuchar la historia de la familia, Sheinbaum confirmó que el Gobierno federal buscará respaldarlos mediante distintos mecanismos institucionales.

“Merlín ya es muy famoso, pero la familia es quien está cuidando y haciendo de México un país grande”, señaló.

Adelantó que la intención es que la popularidad alcanzada por Merlín se traduzca en mejores condiciones para quienes están detrás de la historia que ha cautivado a miles de personas durante el Mundial.