Debemos ser ejemplo: Claudia sobre traslados en vuelos de Monreal

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó este viernes a las recientes críticas sobre el uso de helicópteros privados por parte del diputado Ricardo Monreal, quien ha sido cuestionado por su frecuente uso de aeronaves privadas para sus traslados.

Sheinbaum, quien en su gobierno ha promovido el ejemplo de austeridad, señaló que el uso de aeronaves privadas por Monreal es "una decisión de él".

Sin embargo, destacó que los servidores públicos deben ser un modelo a seguir, y subrayó que "no debe haber un gobierno rico con un pueblo pobre".

En este sentido, la presidenta añadió que Monreal debería explicar la razón detrás del uso de dicho helicóptero privado, aunque aclaró que no se trataba de recursos públicos, sino de un vehículo particular cuyo origen desconocía.

El cuestionamiento sobre el uso de estos medios de transporte surge después de que se filtraran imágenes en las que Monreal aparece viajando en un helicóptero acompañado por Pedro Haces, líder sindicalista cercano a Morena.

Para un PUEBLO que anda en metro y trolebús, viajar como @RicardoMonrealA en helicóptero privado cuyo costo va de $1,300 a $4,500 la hora, no es que sea ilegal, pero se ve inmoral.

Si no es con cargo al erario público, el millonario puede hacer con su dinero lo que quiera ¿no?🙄 pic.twitter.com/1r9dKYtVak — Laura Ulloa 🇲🇽🇵🇸 (@LauraUlloa_CUN) November 15, 2024

En respuesta a las acusaciones, Monreal defendió su postura y aseguró que el uso de aeronaves privadas no es algo nuevo para él. Explicó que desde su época como gobernador y en diversas ocasiones desde entonces, ha utilizado vehículos privados, especialmente en situaciones de emergencia. Aseguró que este tipo de transportes nunca ha sido financiado con recursos públicos ni con los fondos de la Cámara de Diputados.

Monreal también remarcó que no tiene problema en ser transparente sobre estos asuntos, aclarando que no le gusta ocultar nada y que, de hecho, continuará utilizando este tipo de transporte cuando lo considere necesario, destacando que se trata de una decisión personal y no de una práctica oficial del gobierno.

