Desaparecen dos agentes de FGR que investigan caso Ayotzinapa

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la desaparición de dos agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que ayudaban con las investigaciones del caso Ayotzinapa.

"Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la FGR que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, y desaparecieron y ya se está llevando a cabo la búsqueda. Son dos servidores públicos de la Fiscalía General", comentó el titular del Ejecutivo durante la conferencia de prensa matutina.

El mandatario nacional expresó que espera que la desaparición de los dos agentes de la FGR no esté relacionada con las personas que no desean que se encuentren a los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2014, y obstaculizan la investigación para impedir que avance, pero aseguró que no lo van a lograr.

"Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes, y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y estamos avanzando quieran impedir que sigamos avanzando, no lo van a lograr”, puntualizó.

A través de redes sociales, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero reportó la desaparición de Suay Kassandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos, de 30 y 41 años de edad, respectivamente.

El domingo pasado (10 de marzo) fue la última vez que se tuvo información de los agentes de la FGR, quienes salieron de Cuernavaca, Morelos, hacia Chilpancingo, Guerrero.

Los agentes viajaban en una camioneta Pick Up silverado color blanca con placas PAC2000.

Fue así como ayer (lunes, 11 de marzo) fueron publicadas las fichas de búsqueda de los agentes, así como en la Fiscalía General del Estado de Morelos y en la Comisión Estatal de Búsqueda de personas del Estado de México.



Comentarios