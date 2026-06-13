Desmantelan narcolaboratorio y aseguran fentanilo en Jalisco

El Gabinete de Seguridad de México informó sobre el desmantelamiento de un laboratorio utilizado para la elaboración de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de investigación y una acción coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el cateo realizado en el inmueble, las autoridades aseguraron aproximadamente un kilogramo de fentanilo, diversas sustancias químicas empleadas para la fabricación de drogas sintéticas, un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.

En Zapopan, Jalisco, resultado de trabajos de investigación y una acción coordinada entre @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico, se desmanteló un laboratorio utilizado para la elaboración de metanfetaminas.



Durante el cateo se aseguró aproximadamente un kilogramo de fentanilo,… pic.twitter.com/iEzmewAABX — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 13, 2026

Golpe a la producción de drogas sintéticas

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención permitió evitar la producción de alrededor de 625 mil dosis de droga, lo que representa una afectación directa a la capacidad operativa y financiera de los grupos delictivos vinculados con estas actividades.

Las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad destacaron que este tipo de operativos forman parte de la estrategia coordinada para combatir la producción y distribución de drogas sintéticas en el país.

Las autoridades federales señalaron que continuarán trabajando de manera conjunta para fortalecer las acciones de seguridad y protección de la población.

"En el Gabinete de Seguridad seguimos trabajando de manera coordinada para construir la paz y proteger a la población", indicaron las autoridades al dar a conocer los resultados del operativo realizado en Zapopan.

Comentarios