Tras la difusión del video, el Ayuntamiento de Guaymas informó que el servidor público fue separado de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones

Inicio / Nacional / Destituyen a jefe de Tránsito de Guaymas tras video con arma

El comandante Marco Antonio Márquez fue separado de su cargo como jefe de Tránsito Municipal de Guaymas, Sonora, luego de que se difundiera un video en el que aparece desenfundando su arma de cargo y apuntando hacia el interior de un vehículo durante una intervención de tránsito.

La presidenta municipal, Karla Córdova González, confirmó la remoción del funcionario e informó que también fueron presentadas las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Comisión de Honor, Justicia y Selección del Ayuntamiento para que se determinen las posibles responsabilidades administrativas y penales.

Estimados guaymenses:



Les informo que, ante los hechos recientes, el Comandante de Tránsito, Marco Antonio Márquez Romero, ha sido separado de su cargo conforme a los procedimientos establecidos.



El caso ya fue turnado a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la… pic.twitter.com/isN60jAlQ9 — DRA. KARLA CÓRDOVA GONZÁLEZ (@karlacordova15) June 26, 2026

Investigan actuación del mando policiaco

Acompañada por el comisario general de Seguridad Pública Municipal, Julio César Cruz Gallegos, y por el secretario del Ayuntamiento, Herman Aarón García Luna, la alcaldesa señaló que el gobierno municipal no tolerará conductas que vulneren la confianza ciudadana ni acciones contrarias a la legalidad y al respeto de los derechos de las personas.

Los hechos ocurrieron al mediodía del jueves, cuando elementos de Tránsito Municipal realizaban una infracción a un conductor identificado como Jesús, quien presuntamente se negó a descender de su vehículo.

De acuerdo con el testimonio del automovilista, durante la intervención el entonces jefe de Tránsito desenfundó su arma de cargo y la dirigió hacia el interior del automóvil, donde también se encontraba una mujer como copiloto.

Video difundido en redes sociales

La escena fue grabada por los ocupantes del vehículo y posteriormente difundida en redes sociales.

En las imágenes se observa al comandante sosteniendo el arma mientras permanece junto a la ventanilla del automóvil; instantes después guarda la pistola en su funda, se retira del lugar y aborda una patrulla de la Policía Municipal.

Tras la difusión del video, el Ayuntamiento de Guaymas informó que el servidor público fue separado de sus funciones mientras se desarrollan las investigaciones.

Las autoridades indicaron que el caso será revisado por las vías administrativa y penal para determinar si existió abuso de autoridad o un uso indebido del arma de cargo durante la intervención.