Detienen en Cancún a líder criminal buscado en Suecia

Autoridades mexicanas detuvieron en Quintana Roo a dos hombres, entre ellos Mikael “N”, identificado como líder de un grupo criminal y generador de violencia en Suecia, esto como parte de una colaboración interinstitucional con agencias de seguridad internacionales.

La captura se realizó en seguimiento a una solicitud de cooperación de la Policía de Suecia. Mikael “N” es requerido por Europol y cuenta con una orden de arresto y ficha roja de Interpol por su presunta relación con delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero.

Tras un intercambio de información con agencias internacionales, se implementaron vigilancias fijas y móviles en distintos puntos de Yucatán y Quintana Roo. Mediante recorridos terrestres y herramientas tecnológicas, se logró ubicar los domicilios donde se ocultaba el objetivo.

Cómo resultado de una investigación del Centro Nacional de Inteligencia elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @INAMI_mx y @GobQuintanaRoo detuvieron en Quintana Roo a Mikael Michalis “N”, alias “El Griego”, buscado por… pic.twitter.com/MTfv1zwq6K — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 11, 2025

Las labores de inteligencia permitieron confirmar su presencia en Cancún, donde se desplazaba junto con uno de sus principales operadores financieros. Un operativo sobre la carretera Cancún–Mérida permitió detenerlos y asegurar diversas dosis de droga.

Mikael “N” fue trasladado a una estación migratoria para su extradición a Europa y posterior entrega a la Policía de Suecia. El segundo detenido quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

