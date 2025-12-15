Podcast
Nacional

Diputadas protagonizan trifulca en sesión de Congreso de Cdmx

En un intento por evitar el diálogo sobre la posible extinción del Instituto de Transparencia, legisladoras de oposición desataron una trifulca

  • 15
  • Diciembre
    2025

Diputados de Morena protagonizaron una trifulca contra legisladoras del Partido de Acción Nacional durante la sesión de este lunes, en el Congreso de la Ciudad de México.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las legisladoras del PAN ocuparon la tribuna de la sala para impedir que se discutieran las reformas para la extinción del Instituto de Transparencia.

Sin embargo, después de varios gritos y discusiones, diputados de Morena intentaron reanudar los trabajos, por medio de forcejeo físico. Esto generó que las funcionarias panistas comenzaran a "chocar" contra sus similares. 

Mujeres del partido morenista intervinieron en la discusión, lo que provocó que comenzaran a jalarse del cabello y empujarse, lo que desató la trifulca en la sala.

Cecilia Vadillo denuncia corte de cables de micrófonos 

La diputada local, Cecilia Vadillo, denunció que la legisladora de la bancada de PRI, Tania Ríos cortó los cables de los micrófonos de la sala para evitar que se llevara a cabo la discusión sobre una reforma al Instituto de Transparencia.

G8PdCMjXEAU8tDq.jpg

En redes sociales, el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano dio a conocer la denuncia, además de compartir varias imágenes.


