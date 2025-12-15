Diputadas protagonizan trifulca en sesión de Congreso de Cdmx

Diputados de Morena protagonizaron una trifulca contra legisladoras del Partido de Acción Nacional durante la sesión de este lunes, en el Congreso de la Ciudad de México.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las legisladoras del PAN ocuparon la tribuna de la sala para impedir que se discutieran las reformas para la extinción del Instituto de Transparencia.

Sin embargo, después de varios gritos y discusiones, diputados de Morena intentaron reanudar los trabajos, por medio de forcejeo físico. Esto generó que las funcionarias panistas comenzaran a "chocar" contra sus similares.

Así terminaron diputadas en el Congreso de Ciudad de México, en medio de la discusión por la posible desaparición del Instituto de Transparencia pic.twitter.com/INLE8XEkF7 — SiempreEnLaNoticia (@S_EnLaNoticia) December 15, 2025

Mujeres del partido morenista intervinieron en la discusión, lo que provocó que comenzaran a jalarse del cabello y empujarse, lo que desató la trifulca en la sala.

Cecilia Vadillo denuncia corte de cables de micrófonos

La diputada local, Cecilia Vadillo, denunció que la legisladora de la bancada de PRI, Tania Ríos cortó los cables de los micrófonos de la sala para evitar que se llevara a cabo la discusión sobre una reforma al Instituto de Transparencia.

En redes sociales, el Servicio Informativo del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano dio a conocer la denuncia, además de compartir varias imágenes.

#CDMX



La diputada local del Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex), Cecilia Vadillo (@Ceci_vadillo), denunció durante la sesión de este 15 de diciembre que la legisladora integrante de la bancada del PRI, Tania Larios, ingresó al sistema de audio y cortó los cables… pic.twitter.com/xI4Pk1b6hu — SPR Informa (@SPRInforma) December 15, 2025

Comentarios