Nacional

Discutirán México y EUA cierre de frontera por gusano barrenador

Claudia Sheinbaum se reunió con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, para analizar el cierre fronterizo a la importación de ganado

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este lunes sostendrá una reunión con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, con el objetivo de discutir la reapertura de la frontera al ganado mexicano, actualmente cerrada por razones sanitarias.

“A las tres de la tarde nos vamos a reunir con la secretaria de Agricultura, sobre todo por el tema del cierre de la frontera al ganado”, informó la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Sheinbaum precisó que Rollins se encuentra en México para reunirse con su homólogo, Julio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), pero que la funcionaria estadounidense solicitó además un encuentro con ella para tratar directamente el tema.

“La reunión servirá para conocer de manera directa de su parte qué es lo que están planteando, decirle de nuestra parte todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros”, explicó.

Reunión con empresas de carga en el AIFA

Además, la mandataria informó que mañana sostendrá un encuentro con directivos de las empresas de carga que operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), con el propósito de conocer su situación y atender posibles inquietudes.

El anuncio ocurre luego de que el gobierno de Estados Unidos determinó que no haya más aerolíneas que lleguen a esa terminal, bajo el argumento de que existe competencia desleal.

Sheinbaum rechazó dicha afirmación y aseguró que “por el contrario, hay competencia”.

México buscará acuerdo con Washington

Por su parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, confió en que se alcanzará un acuerdo con el gobierno estadounidense.

Informó que se busca una reunión entre los secretarios de Transporte de ambos países y que México enviará una carta formal exponiendo sus argumentos a favor del AIFA como centro de carga aérea.

“Estamos abiertos al diálogo y seguros de que podremos aclarar cualquier diferencia”, concluyó.


