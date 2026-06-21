Dos adolescentes mueren en ataque armado en Salamanca

Entre las cinco personas fallecidas se encuentran dos adolescentes, dato que provocó mayor consternación entre habitantes de San Juan de Razos

Un ataque armado registrado la noche del sábado en la comunidad de San Juan de Razos, en Salamanca, Guanajuato, dejó como saldo cinco personas sin vida y dos más lesionadas, en un nuevo hecho de violencia que generó una fuerte movilización de autoridades en la zona.

La agresión ocurrió en las inmediaciones de los campos deportivos de la comunidad, sobre la calle Los Laureles, donde varias personas se encontraban reunidas cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente escaparon del lugar.

Dos adolescentes entre las víctimas mortales

De acuerdo con los primeros reportes, entre las cinco personas fallecidas se encuentran dos adolescentes, dato que provocó mayor consternación entre habitantes de San Juan de Razos.

Tras las detonaciones, vecinos alertaron a los cuerpos de emergencia, mientras que los lesionados fueron auxiliados y trasladados a una unidad médica para recibir atención especializada.

Elementos de la Policía Municipal, fuerzas estatales, Guardia Nacional y personal ministerial acudieron al sitio para acordonar el área y permitir el trabajo de los peritos.

Durante las diligencias, las autoridades recabaron indicios balísticos y comenzaron con entrevistas a posibles testigos para reconstruir la mecánica de la agresión y establecer una línea de investigación.

El ataque ocurrió en un punto utilizado habitualmente para actividades deportivas y reuniones comunitarias, lo que incrementó la preocupación entre familias de la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre la identidad oficial de las víctimas. Tampoco se ha confirmado el móvil del ataque, por lo que las investigaciones continúan a cargo de las autoridades correspondientes.

Salamanca acumula hechos violentos de alto impacto

La agresión en San Juan de Razos se suma a otros episodios violentos registrados durante los últimos meses en Salamanca, municipio que ha sido escenario de ataques armados con múltiples víctimas en espacios públicos y comunitarios.

Las autoridades mantienen operativos de vigilancia en la región mientras avanzan las indagatorias para ubicar a los responsables y determinar si este hecho tiene relación con otros eventos violentos ocurridos recientemente en la zona.