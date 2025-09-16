Ejecutan a tres mujeres, entre ellas una menor, en Tabasco

La violencia sacudió al municipio de Nacajuca, Tabasco, la tarde del 15 de septiembre de 2025, cuando tres mujeres fueron asesinadas dentro de un departamento del Fraccionamiento Pomoca, en la Cerrada Tres de la Privada Valle Real.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados que se trasladaban en motocicleta irrumpieron en la vivienda y dispararon contra las víctimas, entre las que se encontraba una menor de edad.

Tras el ataque, cuerpos de emergencia y elementos policiacos acudieron al lugar, que fue acordonado para las primeras diligencias.

El Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos, mientras que la Fiscalía General del Estado de Tabasco abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Pese al despliegue de seguridad en la zona, hasta el momento ninguna autoridad ha informado sobre personas detenidas por este triple homicidio.

Por su parte, la Fiscalía estatal no ha dado detalles sobre los posibles responsables ni sobre la línea de investigación que seguirá el caso.