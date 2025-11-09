Cerrar X
Ejército y GN decomisan arsenal y droga en Michoacán

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un arsenal y 330 kilogramos de droga sintética en dos operativos en Michoacán

  • 09
  • Noviembre
    2025

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un arsenal y 330 kilogramos de droga sintética en dos operativos realizados los días 6 y 7 de noviembre en la localidad de Las Trincheras, municipio de Huetamo, Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres, las fuerzas federales localizaron armamento de alto poder, entre ellos dos ametralladoras Browning calibre .50, una RPD calibre 7.62x39 mm, 11 armas largas, un lanzagranadas de 40 mm, tres granadas, además de 91 cargadores, 2,878 cartuchos, equipo táctico, seis vehículos y tres motocicletas.

El material bélico y la droga fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que continuarán con las investigaciones correspondientes.

La Sedena destacó que las operaciones se efectuaron con estricto apego al Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el objetivo de preservar el orden y la paz pública en Michoacán, una entidad golpeada por la presencia del crimen organizado.


