Él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa: Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración "no se cubre a nadie".

Esto surgió luego de ser cuestionada sobre los datos revelados de los ingresos del senador Adán Augusto López, quien fue acusado de no pagar impuestos de más de 70 millones de pesos.

La mandataria afirmó que el senador presentó sus impuestos y que "ya aclaró".

“Él ya aclaró y si hay alguna irregularidad se informa. Hay esta idea de reforma y otros medios. Se les olvidó el pasado de corrupcion y entonces ahora es la visión de que en el periodo de López Obrador hubo corrupción. No hubiera podido haber programas del bienestar si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción" aclaró.

También afirmó que desde la administración de su antecesor se dejó de filtrar datos o documentos. Aseguró que eso "no va" con su gobierno.

"Nosotros no andamos filtrando documentos [...] Si tenemos alguna irregularidad detectada, se presenta, en términos administrativos a la Secretaría Anticorrupción y si hay algún asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República como lo hizo la Marina en el caso de personal de Marina que estaba involucrado en el caso de contrabando de combustible" explicó.

